Il mio tour elettrico europeo: e per la ricarica?

Giovanni sta programmando un viaggio elettrico di 16 giorni in Centro Europa con la Skoda Enyaq e ci chiede consigli per la ricarica. Pare già ben attrezzato: abbiamo poco da aggiungere. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

Basteranno le App Powerpass e Be Charge?

“Salve questa estate ho programmato un viaggio con la mia Skoda Enyaq iv80 in Europa, dalla Sicilia arriverò a Genova, in nave, da li passerò per la Svizzera per arrivare in Baviera, da Monaco di Baviera andrò a Praga per poi scendere dall’Austria, tornerò in Italia fino Civitavecchia dove mi imbarcherò per la Sicilia.

Da Genova a Civitavecchia passeranno 16 giorni, con pernottamenti programmati in modo da fare piccole percorrenze giornaliere.

Vorrei chiedere dei consigli sulla mobilità elettrica in questi paesi e conferme che le carte (Powerpass e Be Charge) che utilizzo in Italia vanno bene in tutta Europa come vedo nelle relative app. Grazie per tutto quello che fate„. Giovanni

Un occhio agli hotel con ricarica

Risposta- Svizzera, Germania, Cechia e Austria sono Paesi dotati di una buona rete di ricarica pubblica. E numerosi hotel sono attrezzati con destination charger. Di solito sono visibili sul sito Booking.com utilizzando il filtro “Stazione di ricarica per veicoli elettrici“.

Quanto alle ricariche pubbliche, con carte e app Powerpass e Be Charge ha accesso ai maggiori operatori dei rispettivi Paesi. Be Charge, tra l’altro, offre l’abbonamento flat mensile Be Electric 500 da 500 kWh al prezzo di 175 euro (0,35 euro al kWh), che è il più capace sul mercato. Potrebbe bastarle per tutto il viaggio, a maggior ragione se potrà effettuare alcune ricariche notturne in hotel.

Anche Enel X Way per stare più sicuro

Per maggior sicurezza noi aggiungeremmo anche un account Enel X Way. Il principale operatore italiano è affiliato al network Hubject, il più vasto in Europa con 280 mila punti di ricarica di oltre 80 operatori. Di recente la App Enel X Way si è arricchita di un navigatore che consente di pianificare la strategia di viaggio, ottimizzando tempi e modi della ricarica in funzione dei percorsi. Funziona grosso modo come i tools ABRP o PCC.

Enel X Way ha in offerta l’abbonamento mensile flat Travel Plus che a 99 euro le garantisce 320 kWh al costo unitario di 0,31 euro. E’ il miglior prezzo sul mercato. E e in più comprende la consegna gratuita della RFID Card. L’offerta Travel Plus, però è valida fino al 1° agosto, poi il prezzo salirà a 129 euro.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-