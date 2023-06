Il mio primo viaggio in MG4 Luxury e una dritta per la ricarica

Il mio primo viaggio in MG4 Luxury e una dritta per la...

Primo viaggio importante in auto elettrica per Mirko che ha comprato la sua MG4 Luxury da appena 20 giorni. Ci chiede una “dritta” per la ricarica. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it

“Sono Mirko da Firenze, da 20 giorni guido una MG4 Luxury. Vi chiedo una dritta: siccome il primo Luglio devo andarare da Firenze a Canazei, cosa mi consigliate di fare? Una ricarica su A22 tipo a Garda Est, oppure uscire da qualche parte visto che ho una flat con Be Charge? Grazie per la passione che ci mettete.

P.s. l’auto elettrica è una cosa indescrivibile„ Mirko.

Impossibile pianificare senza dati più precisi

Risposta-Pianificare un viaggio di 450 km da remoto, con le pochissime informazioni che ci dà, è praticamente impossibile. Quante persone avrà a bordo? Quanti bagagli? A che velocità intende viaggiare? A che ora, quindi con quale temperatura esterna? Vuole utilizzare solo il suo abbonamento flat Be Charge? Può partire da Firenze con la batteria al 100%? A Canazei avrà la possibilità di ricaricare immediatamente in albergo? Pianificare un viaggio di 450 km da remoto, con le, è praticamente impossibile. Quante persone avrà a bordo? Quanti bagagli? A che velocità intende viaggiare? A che ora, quindi con quale temperatura esterna? Vuole utilizzare solo il suo abbonamento flat Be Charge? Può partire da Firenze con la batteria al 100%? A Canazei avrà la possibilità di ricaricare immediatamente in albergo?

Del resto il percorso che presumo farà (A1 fino a Modena, A22 fino a Egna-Ora, poi Cavalese e Val di Fassa) è ottimamente servito. Troverà ricariche ultrafast in molte aree di servizio autostradali o nelle immediate vicinanze dei caselli. Alcune sono di Be Charge, o interoperabili con Be Charge (Enel x Way e Free to X per esempio).

Ma con MG4 Luxury 450 km non sono un problema

Quindi non è il caso che si preoccupi. La sua MG4 Luxury ha una batteria da 64 kWh e un’autonomia dichiarata di 450 km. Con le temperature di questa stagione e un traffico abbastanza sostenuto che le impedirà comunque di tenere medie molto elevate in autostrada, può contare certamente su 300 km almeno di autonomia reale.

Se fossi in lei punterei direttamente sulla Free to X dell’area di servizio Secchia a Modena Nord dove immagino arriverà con la batteria fra il 50 e il 60%. In una ventina di minuti dovrebbe riportarla oltre il 90%. E’ il tempo di una colazione veloce in autogrill e un passaggio al bagno.

Può farcela con una sosta sola. Altrimenti c’è il Piano B

Poi cercherei di arrivare a destinazione, percorrendo i restanti 300 km senza ulteriori soste per la ricarica, magari regolando il cruise control al 110 km/h per ridurre i consumi. Se lungo il tragitto si accorgesse di non avere sufficiente autonomia, avrebbe a disposizione stazioni in autostrada a Garda, Nogaredo, Trento e una Be Charge HPC a San Michele all’Adige sulla statale del Brennero a pochi chilometro dal casello e già in direzione Egna-Ora dove dovrà comunque uscire dall’autostrada.

Provi a pianificare con l’App di ABRP

App di ABRP (A Better Ruote Planner). Inserisca tutti i dati (modello dell’auto, carico, percorso) e riceverà un piano di viaggio con le ricariche consigliate, la durata d ogni sosta e una stima molto precisa sulla durata del viaggio. Da qualche tempo anche la App di ricarica di Enel X Way dispone di uno strumento analogo, ma deve creare un account sul network. Una pianificazione più precisa può farla scaricando gratuitamente la(A Better Ruote Planner). Inserisca tutti i dati (modello dell’auto, carico, percorso) e riceverà un piano di viaggio con le ricariche consigliate, la durata d ogni sosta e una stima molto precisa sulla durata del viaggio. Da qualche tempo anchedispone di uno strumento analogo, ma deve creare un account sul network.