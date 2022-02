Il mio mese in Twingo ZE: una doccia gelata, ma poi…

Luca è passato dall’auto termica alla Twingo ZE all’inizio di gennaio. E’ stata una scelta di necessità, presa in fretta è un po’ alla cieca. Dal concessionario ha avuto solo informazioni basiche, e una volta a casa si è trovato di fonte a molte sorprese. Un tuffo nell’acqua gelata, dice. Poi, però, ha cominciato a prenderci la mano e ora pensa che i problemi risolti sono molti più di quelli che deve ancora affrontare quotidianamente.

di Luca Masali

A dire il vero, non avevo mai pensato seriamente a un’auto elettrica. Sono molto poco interessato alle auto e alla loro tecnologia, mi limito a usarle, e purtroppo mi servono più spesso di quanto vorrei.

In famiglia siamo in tre, e abitiamo in un paese dell’hinterland milanese. Quest’anno mia figlia, che ha 14 anni, ha cominciato le superiori e ha scelto una scuola in centro a Milano, all’interno dell’area C, che ha accesso a pagamento per le auto.

Senza citycar elettrica Milano sarebbe stata off limits

Per evitarle di dover fare la pendolare – tra casa e scuola ci sono 20 chilometri decisamente mal serviti per mancanza dei metro e treni, solo con autobus rari e lenti – io e mia moglie abbiamo affittato per lei una piccola casa vicino alla scuola.

Il problema è arrivarci: a 14 anni è ancora troppo giovane per vivere da sola, e per tanti motivi personali non potevamo cambiare residenza. Il guaio è che non essendo residenti, non c’è parcheggio ragionevole in centro a Milano, tanti spazi gialli per i soli residenti e blu rarissimi e costosissimi.

D’estate facevo il tragitto casa-appartamento milanese in motorino, un 150 cc per poter affrontare l’indispensabile tangenziale, mentre mia moglie (in telelavoro) stava a Milano con lei. Ma con l’inverno – e l’età che comincia a farsi sentire (manca pochissimo ai 60) – ho trovato la soluzione giusta per me: una citycar elettrica! Con l’elettrica posso parcheggiare gratis ovunque (divieti esclusi, ovviamente) e non pagare i 5 euro quotidiani dell’Area C.

L’auto doveva essere piccola, per poterla parcheggiare senza (troppi) pensieri, avere quattro porte, quattro posti, un minimo di bagagliaio, non costare troppo e avere abbastanza autonomia per fare senza problemi il tragitto casa-mirano e viceversa, anche più volte al giorno: 10 km di superstrada+tangenziale, + altri 10 km urbani per le vie del centro, 22 km in tutto, 44 andata e ritorno, secondo Google Maps.

Twingo ZE, quanto sei cara senza incentivi

La scelta è caduta su una Renault Twingo ZE. Molto maneggevole, piccolina, facilissima da gestire. Certo orribilmente costosa, 22.500 euro per una citycar sono uno sproposito, anche perché gli incentivi erano finiti (speriamo li rimettano presto per altri umani nella mia situazione), ma la mia prima motivazione non era economica, ma pratica: poter parcheggiare a Milano e stare vicino a mia figlia, aiutarla nei compiti starle vicino. E poi tornare a casa, dove si svolge il mio lavoro e i miei interessi. Intendiamoci, se risparmio sono contento, ma non è per quello che sono diventato elettricaro.

Insomma, tra fine degli incentivi e bollette alle stelle è stata una scelta direi controcorrente: le uniche cose positive sono che non essendoci grande richiesta di auto elettriche ai primi di gennaio, visto che chi poteva aspettare giustamente aspettava gli incentivi, ho potuto scegliere tra diversi allestimenti in pronta consegna. E così ho preso quello più spartano ma più economico, tanto per l’uso che ne devo fare tutto fa brodo. Ci ho giusto aggiunto una retrocamera cinese, con montaggio fai-da-te, poche decine di euro su Amazon e va benissimo.

Devo anche dire che il comune di Milano è stato molto gentile e rapido, ho avuto l’autorizzazione al parcheggio libero in dieci giorni, invece dei 30 previsti, e ho fatto tutto online.

Il primo giorno tutto è andato storto

Il salto da termico a elettrico è stato un tuffo nell’acqua ghiacciata. Sulle prime tutto è andato storto: ho scoperto di non poter caricare in garage (l’unico disponibile, quello in campagna) perché dovevo adeguare il vecchio impianto elettrico, e non è stato facile per me capire come usare le colonnine pubbliche: a Milano dove siamo noi ce ne sono diverse, di diversi operatori, ognuno con le sue app, le sue tariffe e il suo modo di funzionamento. A uno non andava bene la mia carta di credito, a un altro andava bene ma non aveva la presa che mi serviva, un altro è sempre occupato. Il primo giorno ho pensato che sarei rimasto a piedi senza corrente in tangenziale, avendo solo la prima carica fatta dal concessionario (la gentilissima Nini Car di Lodi).

Così ho dovuto imparare in fretta, anzi, in giornata. Ho scaricato le app A2A e EnelX, e me la sono cavata lato Milano. Fortunatamente, in campagna a 2 km da casa c’è un supermercato che ha ben 4 prese, in cui non ho mai visto nessuno caricare in tanti anni, e mi sono arrangiato con le colonnine aspettando l’elettricista. Chiunque abbia mai avuto bisogno di un elettricista, sa bene che i tempi sono biblici, a meno che non sia proprio saltato l’impianto e sei senza luce in casa.

La Twingo ZE mi ha risolto un problema…

In tanti amici mi chiedono come mi trovo con l’elettrichina, e quasi tutti ritengono che l’Italia non è ancora pronta per la mobilità elettrica. Io rispondo loro che se l’Italia è pronta o no non lo so, ma so che io ero pronto: dovevo risolvere una necessità per me di primaria importanza, e la Twingo ZE me l’ha risolta solo in quanto elettrica.

La batteria è più che adeguata per quello che devo fare, la ricarica casalinga è lenta ma chi se ne importa, la attacco la sera e la prendo a mezzogiorno, per arrivare a Milano in tempo per preparare il pranzo alla ragazza che esce da scuola. Non sento per nulla il bisogno di una wallbox. Ho visto che il tragitto (sola andata o solo ritorno) richiede nel peggiore dei casi il 20% di batteria, così posso anche andare e tornare due volte, anche accompagnando mia moglie al lavoro e riprenderla, quando è di presenza. E ho sempre una bella riserva di corrente. Scendo raramente sotto il 50%, e quando capita di dover fare più strada, in un’oretta alle colonnine rifaccio il pieno.

Poi, avendola acquistata d’inverno, non ho avuto la brutta sorpresa di veder scendere l’autonomia, spero di avere magari una bella sorpresa in Estate. Ma di una batteria più grande non me ne farei nulla, mi occorrerebbe solo più tempo per ricaricare senza ricavarne veri vantaggi.

La mia casa al lago? Proverò ad arrivarci

Ho accumulato da fine gennaio 1.200 km elettrici, ma quanto ai viaggi, non credo li farò mai con la Twingo ZE. Non perché è elettrica, ma perché è una citycar: anche solo per arrivare alla nostra casa delle vacanze sul lago di Como sono 190 km, una sosta ci vorrebbe, ma anche se ci fossero le colonnine in autostrada (e penso che ci siano, in effetti) non saprei che farmene, avendo la Twingo solo la ricarica AC a 22 kw mi ci vorrebbe troppo tempo di attesa e mi stuferei.Per ora i viaggi li facciamo con la familiare diesel (una Dacia Duster) che ha un meraviglioso bagagliaio, è comoda per tutta la famiglia e in autostrada è sicuramente più a suo agio di una citycar, elettrica o a scoppio cambia poco. Ma in verità ho già adocchiato punti strategici dove ricaricare a 22 KW sulla strada del lago. A ripensarci si, ci proverò, giusto un esperimento per vedere se si può fare. Ma in estate però, adesso fa troppo freddo.

