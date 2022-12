Il mio 2022 in VW ID.3: oltre 30mila km con meno di 1.929€. Abbiamo già pubblicati i resoconti di: Michele con la Ford Mustang Mach-e (qui e nella foto a fianco). Carlo con la Tesla Model 3 (qui). Christian e Antonio con la Skoda Enyaq (qui). Guido Baccarini con la Tesla Model 3 SR (qui). Roberto con la Nissan Leaf (qui). E ora vi racconto anche il mio anno elettrico, riassunto anche nel VIDEO qui sotto. ! E a voi com’è andata? Raccontatelo scrivendo a info@vaielettrico.it

Il mio 2022 in VW ID.3: 5.847 kWh per fare 30.763 km Come un diesel da 30 km al litro (di media)…

Bando alle chiacchiere, veniamo ai numeri, quelli che interessano di più. Al 22 dicembre 2022 il mio consumo annuo di energia elettrica è di 5.847 kWh. Si tratta non del dato rilevato dal contatore dell’auto, ma di quello rilevato dal sistema di contabilizzazione dell’energia erogata in fase di ricarica. Tiene quindi conto anche delle dispersioni proprio in fase di ricarica. Il consumo medio della mia Volkswagen ID.3, con tanta, tantissima autostrada, è stato di 18,1 kWh/100km (circa 19,2 kWh/100km considerando appunto l’energia realmente prelevata). Al mio costo medio 2022 dell’energia (0,33 euro/kWh), 5.847 kWh sono costati 1.929,35 euro. A questo punto la domanda nasce spontanea: quanti litri di gasolio si possono acquistare con 1.929,35 euro? Poco più di 1.000 litri. Come dire che, per fare meglio con un’auto diesel, questa dovrebbe avere un consumo MEDIO su 30.000 km inferiore a 30 km/litro.

L’imprevisto in estate: sostituite due celle della batteria 58 kWh

Ovviamente se avessi utilizzato la mia Volkswagen ID.3 58 kWh prevalentemente in città i consumi sarebbero stati molto minori. Quanto alla manutenzione, per ora il software di bordo non mi ha ancora proposto alcun tagliando, anche se so già che il costo per il primo intervento sarà di soli 175 euro. L’episodio saliente di questo mio 2022 elettrico è però costituito da un imprevisto. Ovvero la sostituzione (in garanzia) di due celle che a inizio giugno si sono rivelate difettose, con un notevole calo della capacità della batteria e quindi dell’autonomia dell’auto. Sul tema potete vedere questo video, con tutti i dettagli. La riparazione è avvenuta inagosto, in tempi tutto sommato accettabili e con un’auto sostituiva gratuitamente a disposizione, anche se non per tutto il tempo dell’intervento. Oggi comunque è tempo di tirare le somme di questo 2022 elettrico: un bilancio più che positivo, anche tenendo conto dell’inconveniente al pacco-batterie.

