Il ministro Costa a bordo di SeaX1: “Convertire le barche in elettrico”

Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, a bordo di #SeaX1 la barca elettrica ufficiale del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni (leggi qui). Mancano ancora gli incentivi statali per la nautica, ma il titolare del ministero è diventato testimonial di un interessante spot a favore della navigazione a emissioni zero.E la promessa: convertire le barche del Parco in elettrico.

Gli ormeggi sono stati mollati nei giorni scorsi a Sapri per una escursione guidata dall’intelligenza artificiale di Power Cruise Control. Il software che garantisce la sicurezza della rotta.

Il ministro Costa ha provato il risultato del retrofit elettrico sulla barca

Grande soddisfazione per un riconoscimento arrivato a poche settimane dal debutto dell’imbarcazione per il diporto turistico con il motore nuovo grazie al retrofit (la conversione da termico ad elettrico). Sulla pagina Facebook si legge: “È stato un piacere ospitare il Ministro dell’ambiente Sergio Costa a bordo della #SeaX1, barca 100% elettrica equipaggiata con #PowerCruiseControl. Un’escursione a zero emissioni negli splendidi scenari della costa Saprese: dalla Spigolatrice fino al Canale di Mezzanotte“.

Alimentata dal sole grazie ai pannelli fotovoltaici

I protagonisti di questa transizione elettrica sono Alessandro Alberti, Benedetto Brigante, Mario Cafiero e Leonardo Spacone che oltre alla conversione del motore hanno investito sulle rinnovabili attraverso i pannelli fotovoltaici che fungono pure da tendalino. Ai media locali il ministro ha detto: “Sono venuto volentieri a visitare questa barca. Si tratta di giovani del territorio che hanno avuto un’idea vincente che è quella di godere del mare in modo ecologico“.

Costa parla di progetti per i parchi: “Convertire le barche in elettrico”

Costa ha promesso, ci racconta Leonardo Spacone “il sostegno della conversione in elettrico delle barche del Parco“. Ha poi aggiunto: “È inutile pensare di fare industria in un Parco Nazionale dove invece si può coltivare la bellezza con operazioni che danno ristoro economico ma al tempo stesso sviluppo“. Puntare sul turismo sostenibile con la mobilità elettrica.

Il video su #SeaX1

Nel video dedicato alla barca Alessandro Alberti racconta la storia di questo retrofit che ha permesso di trasformare in imbarcazione solare per escursioni turistiche una ex scialuppa di salvataggio.

