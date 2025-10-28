Il Ministero deve chiarire i problemi di intestazione delle auto legate agli incentivi per le auto elettriche. Sul tema continuano a piovere quesiti da parte dei lettori. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Il Ministero deve chiarire: “Il mio è il secondo nome sul libretto dell’auto da rottamare e il voucher l’ho ottenuto…”

“A nch’io sono riuscito ad avere il voucher, la macchina da rottamare è stata acquistata 15 anni fa da me e mio padre. Io sono il secondo nominativo nel libretto, di un diverso nucleo familiare, ma guido e mantengo praticamente solo io il veicolo. Ho visto che moltissime persone sono nella mia stessa situazione. In un noto forum ho letto la risposta ad un utente da parte dell’Assistenza bonus veicoli elettrici di Sogei, che recita quanto segue: “Gentile utente è possibile generare il voucher anche se secondo intestatario, al netto dell’osservanza degli altri requisiti“. Quindi possibile che Sogei abbia ricevuto nuove direttive dal ministero? E che dunque la frase primo intestatario si riferisce al primo che fa richiesta del voucher?!“. Franco Volpotti

Risposta. Il problema è che, come segnalato da altri utenti, la Sogei dà sì il via libera all'acquisizione del voucher. Ma poi, all'atto dell'acquisto dell'auto, il concessionario dice che il sistema non accetta altri nominativi se non il primo inserito nel libretto. Abbiamo chiesto chiarimenti sia alla Sogei sia al ministero dell'Ambiente, a cui fa capo la procedura. La Sogei ci ha risposto di avere curato solo la parte informatica, siamo in attesa di una riposta dal Ministero. Quanto al segnalare chi usa effettivamente la vecchia auto, ai fini burocratici si tratta purtroppo di un particolare irrilevante.

“Posso inserire mio figlio come co-intestatario dell’auto da acquistare”

“S eguo ormai da anni il vostro sito in attesa di potermi permettere un veicolo elettrico. Finalmente sembra che vi sia riuscito avendo ottenuto il voucher. Pur avendo letto il decreto mi viene un dubbio. È possibile inserire un secondo intestatario del veicolo elettrico acquistato con l’ecobonus? Avendo ottenuto il voucher, mi piacerebbe cointestare il nuovo veicolo con mio figlio convivente. E mi pare che il decreto dica solo che il veicolo nuovo deve essere intestato a chi rottama il vecchio veicolo. Ma che non vieti la cointestazione aggiungendo un secondo intestatario. Grazie per l’attenzione “ . Andrea Moratti

Risposta. La Sua interpretazione ci sembra corretta. In nessun documento o VIDEO prodotto dal ministero per illustrare il funzionamento degli incentivi si fa riferimento all'obbligo di unica intestazione del veicolo nuovo. L'unico vincolo consiste nel mantenere la proprietà della nuova elettrica per almeno due anni.