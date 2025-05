Il mini nucleare? Sì, ma a fusione

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nasce Nuclitalia, società di Enel, Ansaldo Energia e Leonardo che terrà a balia la resurrezione del nucleare a fissione in Italia – in particolare con la nuova tecnologia dei mini reattori SMR – e in contemporanea l’americana TAE Technologies rilascia il suo progetto Norm, una mini centrale nucleare commerciale, però a fusione. Più economica, più sicura, e, secondo TAE, più facile da costruire. Tanto che potrebbe concretizzarsi già nel prossimo decennio.

E l’Italia resuscita la vecchia tecnologia “a fissione”

Le centrali attualmente in funzione nel mondo sono tutte a fissione. Generano cioè energia spaccando nuclei di materiali pesanti come l’uranio arricchito, creando però scorie radioattive. Viceversa in quelle a fusione due nuclei distinti si fondono in un nuovo elemento, stabile e non radioattivo. Per esempio, due isotopi dell’idrogeno, il deuterio e il trizio, si fondono generando elio. E’ grossomodo lo stesso processo che avviene nel Sole e in tutte le stelle.

La novità che arriva dall’America con Norm

La novità di Norm sono le ridottissime dimensioni (circa 13 metri lineari) contro i 27 metri del precedente progetto denominato Norman. La particolarità è che i reattori stessi generano i campi magnetici per il confinamento del plasma, senza necessità delle mastodontiche bobine magnetiche utilizzate a questo scopo dai reattori a fusione fin qui realizzati, denominati tokamak.

Mini nucleare a fusione. Ecco a confronto le dimensioni del progetto iniziale Norman, con quelle del nuovo NormIl plasma è lo stato della materia in cui i nuclei di deuterio e trizio, riscaldati a temperature iperboliche di 100-150 milioni di gradi, iniziano fondersi in un nucleo di elio. Deve essere confinato in un ambiente privo di gravità perchè nessun materiale potrebbe reggere il contatto con quelle temperature

Si parla in ogni caso di macchine sperimentali. L’unico progettato in ottica commerciale è l’Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor) in costruzione da oltre 15 anni a Cadarche, nel sud della Francia, da un consorzio internazionale che lo ha finanziato con oltre 20 miliardi di euro. Ma proprio i problemi di confinamento del plasma in un campo magnetico toroidale, con enormi magneti superconduttori, stanno rallentando i lavori. Tanto che l’ultima data per l’attivazione è slittata ora al 2040.

Il progetto SMR? Fa scena alla Biennale Architettura. Ma quando arriverà potrà essere già superato dal mini nucleare a fusione

I mini reattori a fissione, denominati SMR (Small Modular Reactors) su cui sta puntando la neonata Nuclitalia, sono invece un’evoluzione delle centrali termonucleari esistenti, funzionanti da oltre 50 anni. Ma anche per gli SMR siamo a livello di progetti e prototipi ancora sulla carta.

Alla Biennale Architettura di Venezia se ne potrà vedere una rappresentazione su scala reale. Ma sarà soltanto poco più di un guscio vuoto. Dalla collaborazione tra Pininfarina, Fincantieri e la start up italiana di Stefano Buono Newcleo, che l’ha progettato, nasce il simulacro del reattore nucleare TL-40 raffreddato al piombo fuso esposto a Venezia. . Indubbiamente una bella idea di marketing.

Tuttavia, ben che vada, gli SMR potranno produrre energia per il sistema elettrico italiano solo fra una decina di anni. Sarebbe una beffa se quasi in contemporanea si concretizzasse il progetto della centrale NORM di TEA Technology. Altrettanto “mini”, altrettanto semplice da realizzare “in fabbrica” su scala industriale, ma infinitamente più avanzata. La fusione, infatti, è considerata il Santo Graal dell’energia infinita.

Come funziona il mini nucleare a fusione Norm

Utilizzando un diverso tipo di reazione di fusione e un nuovo design del reattore, TAE afferma di «aver ideato un modo più semplice ed efficiente per costruire un reattore commerciale rispetto a un tokamak». Sfrutta una configurazione “a campo invertito” (FRC) in cui il campo magnetico di confinamento è lineare anzichè toroidale. In altre parole non sono più necessarie le enormi bobine superconduttrici perchè è lo stesso plasma a produrre il proprio campo magnetico durante la fusione.

Secondo TAE, il reattore FRC può produrre una potenza di fusione fino a 100 volte superiore rispetto a un tokamak. E l’azienda afferma ora di aver migliorato il suo precedente reattore sperimentale, riducendo le dimensioni, la complessità e i costi del 50%.

Nel reattore FRC è diversa anche chimica della fusione: si fondono infatti un nucleo di idrogeno e un atomo di boro-11 invece di due atomi degli isotopi dell’idrogeno deuterio e trizio. A differenza della tecnologia tokamak, che rilascia neutroni potenzialmente dannosi per il reattore stesso, rilascia l’energia sotto forma di particelle alfa cariche più facili da sfruttare.

I dati raccolti da Norm e pubblicati dalla rivista Nature Communications, saranno utilizzati per costruire il reattore sperimentale Copernicus entro quest’anno e dal 2030 il prototipo di quello commerciale denominato Da Vinci. Tutto il progetto di TAE Technology è finanziato dai colossi informatici della Silicon Valley, con Google in testa.

«Questo traguardo accelera significativamente il percorso di TAE verso la fusione commerciale di idrogeno-boro, che fornirà una fonte di energia sicura, pulita e praticamente illimitata per le generazioni future» ha dichiarato Michl Binderbauer, CEO di TAE.

