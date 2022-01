Il milanese imbruttito: due giorni da abusivo nello stallo di ricarica

Barbarie e inciviltà a Milano: 29 ore continuative di occupazione abusiva di uno stallo di ricarica (e nessuno che si sia mosso). Poche storie: è arrrivato il momento della tolleranza zero. O il moltiplicarsi di questi episodi finirà per uccidere in culla la mobilità elettrica.

Quella Citroen C 5 ci impedisce la ricarica

Milano, 14 gennaio ore 11. Siamo in Piazzale Bacone e raggiungiamo la colonnina Enel X con due ricariche Tipo 2 in corrente alternata. Ce la segnala l’ App JuicePass specificando che una è libera. La prenotiamo e ci avviamo per connetterci. Dobbiamo riconsegnare una Dacia Spring Electric avuta in prova dal concessionarip Renault di Garbagnate Milanese Meroni. Con il 28% di carica residua nella batteria, cioè circa 50 km di autonomia, senza rifornimento rischieremmo di arrivare a destinazione (36 km di percorso) pressochè a zero. Quindi abbiamo necessità assoluta di ricaricare 7-8 kWh, equivalenti a circa un’ora alla potenza massima dell’auto, che è di 7,4 kW.

La sera precedente avevamo tentato la stessa operazione, da efettuarsi mentre ci stavamo recando al cine poco distante. Ma la zona era buia, due barriere di auto parcheggiate facevano muro a destra e a sinistra della strada e altre auto ci incalzavano costringendoci a marciare: tre giri e la colonnina ancora non si vedeva (ma un segnale luminoso è chiedere troppo?) perciò avevamo deciso di soprassedere e rinviare.

Con il bel sole della mattina successiva non ci mettiamo molto ad individuare la colonnina argentata. E nemmeno a constatre che entrambi gli stalli sono occupati: uno da una Nissan Leaf bianca regolarmente collegata, l’altro, abusivamente, da una berlina Citroen C 5 termica. Siamo costretti ad andare altrove, anche se l’unica alternativa attvabile da JuicePass nelle vicinanze è una wall box Enel X di un parcheggio a pagamento in zona via Padova (5 euro secchi per un’ora di sosta, oltre ai costo dei 7,21 kWh incamerati a 45 centesimi al kWh).

E il giorno successivo non si è ancora mossa…

Milano, 15 gennaio ore 16,30. Siamo di nuovo in zona Piazzale Bacone, di ritorno da una lunga passeggiata in Porta Romana. Per curiosità buttiamo l’occhio in direzione della fatidica colonnina e vediamo da lontano che entrambi gli stalli sono di nuovo occupati. Increduli ci avviciniamo e scopriamo che uno è occupato da una Volvo plug-in connessa e in ricarica, mentre l’altro è inutilizzabile perchè occupato abusivamente da una termica. Da quale termica? La stessa Citroen C5 del giorno precedene, collocata esattamente nella stessa posizione, quindi mai toccata a 29 ore e 30 minuti di distanza. Da non credere.

Le legge sul diritto alla privacy ci impedisce di pubblicare una foto con targhe leggibili. Perciò le abbiamo oscurate. Tuttavia, siamo disponibili a fornire tutti i dettagli necessari ad identificare il villano proprietario a chiunque ci contatti privatamente. In particolare, saremmo lieti di fornire la targa al Corpo dei vigili urbani, alla Polizia stradale e ai manutentori della rete Enel X.

Oggi torneremo in Piazzale Bacone e vi diremo cosa ne è dello sventurato stallo riservato alla ricarica .

