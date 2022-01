Il milanese imbruttito 4/ Il cartello è sbagliato: cambierà

Alla quarta puntata del nostro sequel “Il milanese imbruttito” siamo (forse) venuti a capo della questione: è tutta colpa di una cartello sbagliato. La segnaletica verticale alla colonnina Enel X di Piazzale Bacone, infatti, già domani sarà modificata. L’equivoco riguarda lo stallo di destra. Anzi, più che di un equivoco si tratta di un paradosso: la postazione è effettivamente riservata alla ricarica; quasi sempre, però, è impunemente occupata da auto termiche.

L’abbiamo appreso stamattina da una pattuglia dei Vigili Urbani, durante l’ormai quotidiano sopralluogo a Piazzale Bacone, Milano. Alle ore 9,30 la situazione si presentava come nella foto qui sotto: lo stallo di sinistra (a destra nella foto) è occupato da una BMW i3 in regolare ricarica, l’altro da una Panda termica.

Abbiamo contattato una pattuglia di “Ghisa” (così i milanesi doc definiscono i vigili) impegnata in un intervento poco distante, chiedendo che intervenissero per la contravvenzione e la rimozione forzata.

Inutile multare, perderemmo il ricorso

La loro risposta è stata illuminante. Sì, ci hanno detto, potremmo fare ciò che ci chiedete, dal momento che lo stallo occupato dalla Panda è effettivamente riservato alla ricarica. Però la segnaletica è ambigua e perderemmo un eventuale ricorso. La faccenda è all’attenzione dell’Amministrazione che ha già predisposto la modifica del cartello. Sarà sostituito domani o nei giorni immediatamente successivi.

Questo è quanto. Verificheremo nei prossimi giorni se le promesse sono state mantenute. Ci chiediamo però quante siano le situazioni simili, a Milano e nelle altre città italiane. E se è troppo pretendere che la segnaletica sia chiara, inequivocabile e omogenea in tutto il Paese.

E troppo pretendere una segnaletica standard?

Considerando inoltre il costo per l’installazione di una colonnina di ricarica come quella di Piazzale Bacone, che si aggira per l’operatore della ricarica (Enel X in questo caso) attorno ai 5 mila euro, ed è condizionata a un complesso iter di autorizzazione. Prima da parte del Comune, poi del distributore che deve concedere l’allacciamento alla rete elettrica.

Vanificare tanto lavoro per un cartello sbagliato è assurdo.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it—