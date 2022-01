Il milanese imbruttito 3/ Arrivano i nostri: la colonnina di ricarica è libera

Il milanese imbruttito è stato punito (forse) e la famigerata colonnina di Piazzale Bacone, a Milano, è stata restituita all’utilizzo per cui fu installata: la ricarica delle auto elettriche e ibride plug in.

Sono le 9 e 30 di lunedì 17 gennaio. Finalmente è sparita la Citroen C 5 termica che aveva occupato abusivamente lo stallo di destra per tre giorni consecutivi. La presenza di una pattuglia dei Vigili Urbani fa pensare che il trasgressore sia stato punito e la sua auto rimossa. Fatto sta che al suo posto troviamo una Jeep ibrida plug-in che ha appena avviato la ricarica e lo stallo di sinistra è a disposizione di un nuovo utente. Evviva: la nostra denuncia ha avuto successo.

Quei giustificazionisti a tutti i costi

Ai giustificazionisti a tutti i costi, cioè a chi ci ha scritto: «State sbagliando: lo stallo riservato alla ricarica è solo quello di sinistra, come dice il cartello” proponiamo in questa foto l’inequivocabile indicazione della segnaletica orrizzontale. Chi ha dimestichezza con la ricarica l’auto elettrica, del resto, sa bene che ogni colonnina di ricarica pubblica ha due prese e ovviamente due stalli riservati.

Quelle righe gialle confondono. Perchè non verdi?

Anche se dobbiamo ammettere che la colorazione gialla può indurre a qualche confusione. Nella gran parte delle città, infatti, gli stalli riservati sono delimitati da righe verdi, così come il simbolo della colonnina di ricarica. Il che toglie ogni alibi ai trasgressori.

Consegnamo il suggerimento all’Amministrazione comunale di Milano, ribadendo anche ciò che scrivemmo fin dall’inizio.

La colonnina di ricarica deve vedersi da lontano

Una segnaletica verticale specifica, magari illuminata nelle ore notturne, scoraggerebbe ulteriormente gli abusi. Permetterebbe inoltre di individuare istantaneamente la colonnina altrimenti nascosta dalla selva di auto in sosta. Infine darebbe agli automobilisti l’esatta “percezione” di una infrastruttura di ricarica via via più capillare.

E con ciò poniamo fine al sequel.

