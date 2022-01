Il milanese imbruttito 2/ Tranquilli, oggi va anche peggio

Il milanese imbruttito non perdona, anzi raddoppia. Come avevamo anticipato, oggi siamo passati a controllare la situazione nella colonnina Enel X di Piazzale Bacone, a Milano. Ebbene, abbiamo scoperto che gli stalli occupati abusivamente da auto termiche sono diventati addirittura due. Insomma, gli incivili hanno fatto il pienone e battono gli aventi diritto elettrici due a zero.

Colonnina assediata: impossibile ricaricare

Come si nota dalla sequenza qui sopra, il principe degli incivili proprietario della Citroen C5 (a destra) continua imperterrito a sostare abusivamente nello stallo riservato alla ricarica. E’ il terzo giorno consecutivo e la violazione si avvia a superare le 48 ore continuate. Nello stallo di sinistra, tuttavia, alle due auto elettriche legittimamente in ricarica venerdi e sabato, è subentrata una terza auto, questa volta anch’essa termica. E’ una bella berlina Jaguar diesel.

Altre due auto termiche (una Smart e una Renault), in sosta vietata sull’ampio marciapiede, precludono a un automobilista elettrico anche l’irrituale soluzione B per aver accesso alla colonnina. La stazione di ricarica risulta così assolutamente inaccessibile.

Le nostre considerazioni: tre giorni e zero controlli

In tre giorni tre nessun vigile urbano è passato da Piazzale Bacone (se è passato, guardava da un’altra parte) altrimenti la Citroen C 5 avrebbe almeno una bella multa sul parabrezza. O sarebbe stata rimossa dal carro attrezzi come pateticamente minaccia il cartello ben visibile a fianco della colonnina. Eppure (lo diciamo per chi non conosca Milano) Piazzale Bacone è a ridosso di Corso Buenos Aires, una delle pricipali zone commerciali della città, presa d’assalto per lo shopping in particolare nel week end. Se l’incivile numero uno azzarda tanto, è perchè evidentemente sa di rischiare poco o nulla. Ne dobbiamo dedurre che la latitanza dei controlli è la norma, non l’eccezione. Tra gli automobilisti elettrici dilaga ormai la rassegnazione: nulla da fare contro il milanese imbruttito. Diversamente qualcuno avrebbe segnalato l’abuso. O forse l’ha fatto, ma senza risultato? Proprio di questo ci accusano i commenti di alcuni lettori: perchè non avete chiamato i vigili? Non l’abbiamo fatto il primo giorno perchè non ne avevamo il tempo. Poi è subentrata la curiosità di verificare fino a che punto potesse arrivare la strafottenza del nostro incivile numero uno. Ci sembra che abbia ampiamente superato le nostre più pessimistiche aspettative. Ma vi promettiamo (e gli promettiamo) che domani scatterà la denuncia. Sarà l’occasione buona per testare la reattività dell’Amministrazione milanese.

