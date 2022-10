Il Microlino Spiaggina, la chicca di Parigi

Il Microlino Spiaggina, ecco una chicca del Salone di Parigi. Tra tante novità elettriche da tutto il mondo, cinesi e coreane comprese, spunta proprio lui…

Il Microlino Spiaggina, omaggio all’Italia e alla Dolce Vita

Le consegne del Microlino, prodotto dalla Cecomp di Torino, inizieranno in Italia nel primo trimestre del 2023. Ma intanto i costruttori della macchinetta elettrica che si ispira alla mitica Isetta hanno voluto omaggiare il nostro Paese con una versione Spiaggina, dedicata alla Dolce Vita. È una delle due novità presentate dall’azienda del Microlino, la svizzera Micro, nel Salone francese, accanto alla versione Lite, destinata ai clienti più giovani. In mostra a Parigi c’è anche, ovviamente, la versione definitiva della macchinetta, già in consegna in Svizzera. Con velocità massima di 90 km/h e tre versioni di batteria, per un’autonomia di 91, 177 o 230 km. “Microlino richiede solo 1/3 di un parcheggio. Ed è dotato di una comoda porta anteriore che permette ai passeggeri di scendere direttamente sul marciapiede in caso di parcheggio trasversale“, si legge in una nota. L’abitacolo ospita due passeggeri affiancati, più un bagagliaio da 230 litri.

Consegna da inizio 2023, con prezzi da 15 mila euro

L’azienda assicura che “Microlino è stato progettato secondo standard automobilistici, utilizzando componenti automotive di alta qualità. È il primo veicolo della sua categoria ad avere una struttura monoscocca in acciaio e alluminio, più sicura e resistente rispetto ai telai tubolari normalmente utilizzati. Anche i pannelli della carrozzeria sono realizzati in alluminio e acciaio, rendendoli più resistenti della maggior parte dei veicoli elettrici leggeri, in cui viene utilizzata la plastica“. L’azienda parla di 35.000 ordini già raccolti: i primi clienti in Svizzera hanno già ricevuto i veicoli in un’edizione speciale denominata “Pioneer Series“. Tra loro l’amministratore delegato di Gucci, Marco Bizzarri. Le consegne in Italia e altri Paesi europei, come si diceva, inizieranno del 2023, con un prezzo di partenza di circa 15.000 euro. Non la versione Spiaggina, ovviamente, che costerà sicuramente di più.

