Il Microlino risponde alle lamentele di un lettore su problemi di assistenza. Dando la propria versione di quanto accaduto. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Il Microlino risponde: “C’è stato un temporaneo problema operativo…”

In riferimento all’articolo “Problema con il Microlino con l’assistenza che latita”, pubblicato il 16 gennaio, Microlino Italia ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti. A tutela dei lettori e del proprio operato. Il cliente si è effettivamente trovato in una situazione sfortunata e oggettivamente complessa. Verificatasi in un periodo di transizione societaria della concessionaria Estense Motori di Ferrara, nel frattempo assorbita dal Gruppo Gran Prix di Bologna. Tale passaggio ha generato una temporanea disorganizzazione operativa del service locale (che si è sommata inoltre anche all’interruzione del servizio dell’importatore Koelliker). Nonostante Microlino Italia avesse fornito formazione, istruzioni operative e accesso agli strumenti di assistenza tecnica previsti dalla rete ufficiale.

“…ma siamo prontamente intervenuti, anche sostituendo la batteria”

Nel momento in cui è emersa l’inefficacia della gestione da parte della concessionaria, con conseguente legittimo disagio del cliente, Microlino Italia è intervenuta direttamente. Assumendo in prima persona la gestione del caso. Il responsabile Sviluppo Rete Italia ha accompagnato il cliente presso la sede di Ferrara, supervisionando personalmente le attività di verifica e ripristino del veicolo. Nel corso dell’intervento sono state effettuate le seguenti operazioni: sostituzione del cruscotto; installazione di una nuova batteria; verifica generale del veicolo. A seguito di tali attività, la vettura risulta perfettamente funzionante e il cliente si è dichiarato soddisfatto, concordandone la riconsegna per il 28 gennaio.

Il Microlino risponde: “E abbiamo compensato il cliente…”

A ulteriore dimostrazione dell’attenzione verso il cliente e per compensare il disagio subito, Microlino Italia ha inoltre riconosciuto in omaggio un’estensione della garanzia della vettura per un ulteriore anno. Cogliamo infine l’occasione per ribadire che Microlino è un progetto industriale innovativo, che coniuga design, ingegneria e mobilità sostenibile. Con una forte impronta di qualità e cura artigianale. Eventuali criticità legate a singole realtà della rete non riflettono i valori e l’impegno quotidiano di Microlino Italia, che continua a investire nel rafforzamento dell’assistenza post-vendita. E nel miglioramento continuo dell’esperienza cliente. All’insegna della tradizione e dell’eccellenza che contraddistinguono il Made in Italy. Ringraziando per l’attenzione, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Risposta. Ringraziamo i responsabili del Microlino per la pronta replica. Tra gli obbiettivi che continuiamo a proporci, c’è quello di facilitare il dialogo tra costruttori e clienti. Non sempre è facile ottenere risposte e ci fa piacere che in questo caso una spiegazione sia arrivata, per di più in tempi celeri. E che l’auto venga riconsegnata al lettore con gli interventi descritti.