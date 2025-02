Il Microlino alla UE: “Basta pensare solo ai Suv…”

Il Microlino all’attacco della UE, a nome di tutte le microcar EV: smettetela di sostenere i Suv, più ingombranti e inquinanti, è una transizione sbagliata.

Il Microlino alla UE: fermiamo la pandemia dei Suv ingombranti e più inquinanti

La dura presa di posizione dei proprietari del Microlino parte da una foto in cui la macchinetta svizzera (ma fabbricata a Torino) è ritratta accanto a un grande Suv. La scritta recita: “Due EV. Ma solo quello con un impronta ecologica doppia fruisce dei sussidi per la CO2. Benvenuti alla logica della UE“. Segue un testo che inizia con un appello: “Fermiamo la pandemia dei SUV – La transizione della mobilità sta prendendo la direzione sbagliata!“. Per poi spiegare: “I SUV elettrici mastodontici con batterie sovradimensionate dominano il mercato e ricevono sussidi, mentre i piccoli veicoli elettrici efficienti vengono ignorati. Il risultato? Costi elevati, consumo inutile di risorse e una crescente disaffezione dei consumatori“. La proprietà del Microlino, la famiglia svizzera Oubotter, non si tira indietro dal far nomi e cognomi: “Una Tesla o una VW ID.4 deve percorrere oltre 200.000 km prima di diventare più ecologico di un’auto a benzina – assurdo!”.

“Gli europei fanno in media 30 km al giorno, per lo più da soli…”

L’attaco parte da una constatazione: il cittadino europeo medio percorre solo 30 km al giorno, per lo più da solo. “Eppure, invece di incentivare veicoli efficienti e sostenibili, si continuano a sovvenzionare SUV da 2,5 tonnellate“, si legge ancora. “Gli studi dimostrano che veicoli come il Microlino non solo occupano meno spazio e consumano meno energia, ma generano anche il 90% in meno di polveri sottili rispetto a un SUV urbano”. Che fare, dunque? Sostenere anche le microcar, quelle che in termini tecnici appartengono alla categoria L7e: “È una classe di veicoli esclusivamente europea, una grande opportunità per sostenere le aziende locali e l’innovazione”, si legge nel documento. “Le microcar prodotte in Europa devono essere meglio valorizzate nel calcolo delle flotte CO₂ per proteggere la competitività dell’industria europea“.

SECONDO NOI. Ci sembra decisamente esagerato il dato dei 200 mila km che servirebbero a una Tesla o a una VW ID.4 per diventare più ecologico di un’auto a benzina della stessa taglia. Ciò detto, non c’è dubbio che la vita nelle nostre città sarebbe migliore se ci fossero meno Suv e più macchinette elettriche. Anche per una questione di ingombri, e quindi, di occupazione del suolo. A patto che queste minicar diano le dovute garanzie in termini di sicurezza, cosa che sembra assodata nel caso del Microlino.

