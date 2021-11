Il metano conviene ancora? Vediamo il confronto…

Il metano conviene ancora? Assogasmetano sostiene di sì facendo un confronto con auto a benzina e gasolio nella spesa. Ma manca l’elettrico, che stravince…

Il metano conviene…? Quanta strada fai con 10€

Nonostante i recenti aumenti, il metano resta il carburante più economico tra quelli oggi maggiormente diffusi. Lo sostiene un’elaborazione dell’Ufficio Studi di Assogasmetano, che ha calcolando la percorrenza media possibile con 10 euro di carburante. Il riferimento è “ai prezzi medi dei carburanti rilevati il 17 novembre e alla resa energetica del metano in rapporto agli altri carburanti“. Dall’elaborazione emerge che un’auto media può percorrere 90 km con il metano, 56 km con l’alimentazione a benzina e 70 km a gasolio.A ulteriore conferma del risparmio possibile col metano, l’Associazione cita altri dati sulla spesa per il carburante delle auto bifuel metano/benzina. Questo nel caso in cui si utilizzi il metano invece che passare alla benzina.

Sarebbe stato interessante vedere anche l’elettrico…

Non viene preso in considerazione l’elettrico, ed è un peccato. Già, perché ricaricando a casa una normale auto elettrico arriva a percorrerne oltre 300 di km. Se invece la ricarica avviene nelle colonnine pubbliche siamo a ben oltre 150 e ben oltre i 100 nelle stazioni fast più costose. No, l’Ufficio Studi di Assogasmetano è rimasto nell’ambito dei carburanti tradizionali. Aggiungendo un altro confronto. Ai prezzi correnti, la spesa per fare 100 km per una Fiat Panda Natural Power è di 6 euro utilizzando solo metano, mentre è di 10,4 euro utilizzando solo benzina. Il che, secondo l’Associazione, “conferma che il risparmio possibile grazie all’uso di metano resta valida anche nel caso degli altri modelli di auto bifuel metano/benzina“. Confronti sempre interessanti. Lo sarebbero ancor di più se venisse inserito anche l’elettrico, sempre più diffuso. Per esempio paragonando la 500 EV alla citata Panda Natural Power…