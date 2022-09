Il metanautista convertito all’elettrico, suo malgrado. A luglio avevamo pubblicato lo sfogo di Lorenzo, infuriato per gli aumenti del gas per auto. Ora è diventato…elettautista, con una Renault Zoe e una BMW i3 range extender .

Il metanautista convertito: “Ora guido una Renault Zoe e una BMW i3, ma…”

“Mi aspettavo una risposta più articolata di quella che mi avete dato. Ovvero che Putin non pensava a far aumentare il prezzo del gas per i metanautisti quando ha scatenato l’invasione dell’Ucraina. Qualcosa di più approfondito. Tipo un’ipotesi di risposta al perché il governo sia corso subito ai ripari per calmierare diesel e benzina, che inquinano, e abbia lasciato quadruplicare il prezzo del metano. La mia tesi era semplice: il governo non è intervenuto sapendo che i metanautisti sono i primi che diventano elettrautisti senza troppi sforzi. Lasciando andare in malora un intero comparto. Soprattutto per i mezzi pesanti: il metano liquido, coi suoi 1.000 km di autonomia sugli autoarticolati, sarebbe diventato una valida alternativa al diesel. Detto questo, sono un metanautista diventato elettrautista per necessità, ma lo sarei diventato comunque, magari più gradualmente. Quasi 40 mila km in meno di un anno con una Zoe del 2013 e la batteria non ha perso un km. E 15.000 km con la BMW i3 REX in 4 mesi e nessun disservizio (anche per viaggi di quasi 300 km, usando 6-7 euro di benzina) “. Lorenzo Cassani

Il governo ha fatto, ma rincorrere i prezzi era impossibile