Il mercatino spazza via le ricariche: inaccessibili anche a Bastia Umbra. Da Daniele l’ennesima segnalazione di una situazione insostenibile. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Il mercatino spazza via le ricariche, tutti i venerdì a Bastia Umbra

“Gentile redazione, a questo link potete prendere visione di come si presentavano ieri mattina, come tutti i venerdì, le due colonnine Be Charge AC della piazza del mercato di Bastia Umbra. Possibile che Be Charge, Enel X e tutti gli altri operatori energetici interessati ed economicamente danneggiati da questo malcostume non possono contestare nulla ai Comuni? Se i Comuni in primis non iniziano a mostrare attenzione e sensibilità rispetto all’accessibilità delle colonnine, gli stessi automobilistici termici continueranno a sentirsi “in diritto” di occuparle. Questo nonostante le sanzioni previste dall’art. 158 del Codice della Strada. Ringraziandovi per la grande opera di buona informazione che mettete in campo quotidianamente in favore della mobilità elettrica, resto in attesa di un vostro gentile riscontro, un cordiale saluto“. Daniele Passerini,

(admin del gruppo fb “Mobilità elettrica e sostenibile nella verde Umbria💚”).

Un tormentone estivo? No, un problema serio…

Risposta. Potremmo parlare di tormentone estivo con tutte queste segnalazioni di colonnine imprigionate. Se non fosse che questo termine rischia di sminuire un problema che invece è decisamente preoccupante. Tra l’altro ricordiamo che questo è il secondo caso che si verifica a Bastia Umbra nel giro di pochi giorni, dopo altre colonnine imprigionate in un cantiere. La morale che se ne ricava è che, pur di raggiungere i target di installazione, si sono piazzate ricariche ovunque, anche in luoghi che non sarebbero stati sempre accessibili. Peccato che nelle app queste colonnine risultino spesso libere e attive. Poveri noi…

