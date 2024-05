Il Meloni pensiero: contro l’elettrico, pro biocarburanti

Il Meloni pensiero: la premier ribadisce le sue riserve sull’elettrico, sostenendo piuttosto l’alternativa dei biocarburanti, con cui si salverebbero posti di lavoro.

Il Meloni pensiero: “Difendo i posti di lavoro e la ricchezza delle persone”

“Noi abbiamo avuto tutta l’industria dell’auto in Italia. A un certo punto arriva l’Europa e dice: dal 2035 basta con i motori a scoppio, tutto elettrico. Chiaramente questo vuol dire in Italia ammazzare qualche centinaia di migliaia di posti di lavoro. C’è un altro modo per farlo? Sì, perché tu puoi far camminare i motori a combustione con i biocarburanti, che non inquinano e che sono un modo di lavorare con quel tipo di tecnologia“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di Skuola.net per un’intervista sui temi europei, in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Rispondendo a una domanda sull’ambiente, la premier ha proseguito: “Queste sono le battaglie che noi facciamo in Europa per dire: signori, ok però senza ideologismi senza senso e con risposte pragmatiche. Che mettano insieme la difesa dell’ambiente, che è fondamentale, con la difesa dei posti di lavoro, dei lavoratori, con la difesa della ricchezza delle persone“.

“L’Europa dia gli obiettivi, poi decidiamo noi come raggiungerli”

“L’Europa si è data degli obiettivi che sono importanti. Quello su cui io non sono d’accordo è che pretenda anche di dirti come devi centrare quegli obiettivi“, ha proseguito la premier. “Se noi stabiliamo il principio che al 2050 vogliamo emissioni zero, ok. Dopodiché però bisogna, secondo me, lasciare agli Stati nazionali di decidere con quale tecnologia farlo, quella che noi chiamiamo la neutralità tecnologica. Invece l’Europa arriva e ti dice: ‘No, lo devi fare con l’elettrico‘. Solo che l’elettrico noi non lo produciamo, viene prodotto tendenzialmente da nazioni molto più inquinanti della nostra, senza citarle. Che producono quello che serve per l’elettrico con le centrali a carbone. E siccome le emissioni globali sono globali per una ragione, nel senso non è che se le produci dall’altra parte del mondo da te non ci arrivano, non è una strategia intelligentissima“.

Il Meloni pensiero? Frutto di cattiva informazione

SECONDO NOI. Purtroppo la premier è male informata. L’Europa non ti dice come arrivare alle emissioni zero e lascia aperte tutte le opzioni scientificamente sostenibili. C’è ancora una discussione aperta, su pressione della Germania, sull’ammissione o meno dei biocarburanti dopo il 2035. Anche se su questa soluzione le perplessità degli scienziati sono enormi. Quanto al tema delle emissioni, l’aria malata che respiriamo in Pianura Padana non arriva dalla Cina, come vorrebbe far credere la Meloni. È frutto di emissioni locali che nulla hanno a che vedere con il problema della Co2. Parte di queste emissioni derivano dai mezzi di trasporto e ridurle è sì una strategia intelligente. Soprattutto per i polmoni delle persone più fragili, bambini e anziani, che alla nostra premier non sembrano stare a cuore, mentre difende a spada tratta la ricchezza delle persone.