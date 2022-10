Il made in Germany cresce, ma Tesla è lontana

Il made in Germany cresce, aumentando le vendite di auto elettriche, ma Tesla è sempre lontana e ormai è vicinissima al milione di consegne nel 2022.

Il made in Germany cresce: Gruppo VW a 366 mila EV vendute

I consuntivi di settembre, con tre quarti dell’anno in corso alle spalle, danno ormai un’idea di che cosa è successo in questo 2022. Le auto elettriche tedesche si vendono sempre di più, grazie anche al continuo lancio di nuovi modelli, ma Tesla resta di un altro pianeta. Basta qualche dato per rendersene conto. Il Gruppo Volkswagen, con i suoi 5 marchi e una pletora di modelli, ha consegnato 366.400 veicoli 100% elettrici tra gennaio e settembre, contro i 293 mila del 2021. Quasi un terzo di questi (112.700) sono stati acquistati in Cina. Il progresso complessivo è del 25%, buono, ma non certo eccezionale. Anche la Mercedes ostenta risultati positivi, annunciando che le sue consegne di EV nel 2022 sono raddoppiate, a quota 75.400. Peccato per che Tesla nello stesso periodo (e con un solo marchio e 4 modelli in tutto) sia già arrivata oltre quota 908 mila (per la precisione 908.573).

Problemi di produzione e mancanza di un vero best-seller

Che cosa manca a VW per accelerare nella rincorsa a Tesla? Hildegard Wortmann, Membro dell’Extended Executive Committee del Gruppo, spiega che ci sono anche problemi di produzione, che Tesla sembra non avere: “I clienti apprezzano l’offerta di modelli 100% elettrici dei nostri Brand, che è la più ampia del settore. A causa della forte domanda e delle continue restrizioni relative alle forniture, il portafoglio ordini rimane a un livello elevato. Tuttavia, nel terzo trimestre la quota BEV si è attestata a 6,8%: il dato più alto registrato quest’anno“. Ma il problema di fondo è che il colosso di Wolfsburg non è riuscito a costruire dei veri best-seller mondiali, che se la vedano alla pari con successi planetari come la Tesla Model Y. Il modello VW più richiesto, la ID.4, dopo 9 mesi è a quota 122 mila, ma il concorrente diretto americano vende 4 volte tanto. E in settembre sul mercato tedesco è stato addirittura il modello più venduto in assoluto, meglio anche di tutta la concorrenza benzina o diesel. In Germania…