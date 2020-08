Il Lunar Cruiser giapponese? Una Toyota all’idrogeno

Viaggerà sulla Luna spinto da un motore elettrico fuel cells ad idrogeno e si chiamerà Lunar Cruiser il rover giapponese che nel 2030 porterà un equipaggio alla scoperta del satellite. Manco a dirlo lo svilupperà la casa nipponica che da anni produce il Land Cruiser, la Toyota, in collaborazione con l’agenzia spaziale giapponese Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

Un “camper” per due astronauti

Nel primo anno di lavoro (il progetto fu annunciato nel giugno del 2019) i due partner hanno prodotto il “soprannome”, qualche rendering e il filmato qui sotto. Ma nella seconda parte dell’anno avvieranno lo sviluppo vero e proprio, con la progettazione virtuale e le simulazioni al computer. Il veicolo dovrà ospitare un equipaggio di 2 astronauti (fino a 4 in emergenza) e dovrà essere in grado di affrontare la problematica superficie lunare. Sarà un veicolo a sei ruote con una cabina sigillata e pressurizzata. L’autonomia sarà strabiliante: 10.000 km (6.200 miglia) con un unico serbatoio.

Un ecosistema per vivere sulla Luna

Toyota e JAXA hanno scelto il soprannome Lunar Cruiser per la sensazione familiare che offre al team impegnato nella produzione del prototipo del veicolo e al grande pubblico. I contribuenti giapponesi infatti dovranno sobbarcarsi un pesante onere per la missione. Il progetto è molto più ampio e riguarda un intero ecosistema di sopravvivenza per la colonizzazione della Luna.

La prima missione Lunar Cruiser nel 2030

Le prime simulazioni computerizzate si svolgeranno con l’uso di realtà virtuale e modelli in scala reale. Riguarderanno la dissipazione di potenza e calore durante la guida, i prototipi di pneumatici e il layout delle apparecchiature nella cabina. Al progetto collaboreranno altre aziende giapponesi di diversi settori, riunite in un Team Japan Study Meeting.

Anche la Nasa americana in collaborazione con Northrop Grummansta sta lavorando a una nuova missione lunare con equipaggio umano. Il progetto si chiama Artemis III e dovrà concretizzarsi entro il 2024. Il 2 settembre si svolgerà un importante test del nuovo sistema di lancio Space Launch System (SLS).

