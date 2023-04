Il litio un problema? Impianto Mercedes in Germania

Il litio un problema? Mentre in Italia se ne discute, in Germania la Mercedes punta sull’approvvigionamento locale con Rock Tech Lithium. Gettando le basi per una fabbrica a Guben. Obiettivo: procurarsi idrossido di litio a dal 2026.

Il litio un problema? La Mercedes crea nuove fabbriche

L’obbiettivo finale è arrivare a una produzione sostenibile di batterie all’avanguardia in Europa. Spezzando la dipendenza dalla Cina di cui tanto si parla (vedi le dichiarazioni di Montezemolo) nei fatti, e non a parole. Il nuovo impianto nascerà nel Brandeburgo, la regione scelta anche da Tesla per la fabbrica europea. Il nuovo impianto di conversione rappresenta un’ulteriore pietra miliare nella partnership strategica tra Mercedes e la start-up tedesco-canadese. Le due società hanno firmato un accordo lo scorso anno per la fornitura ai partner di batterie Mercedes di idrossido di litio di alta qualità raffinato. In una quantità sufficiente per circa 150.000 veicoli completamente elettrici. Spiega Markus Schäfer, Chief Technology Officer di Mercedes: “Il passaggio all’elettrico cambia anche le catene di approvvigionamento. Tre obiettivi sono fondamentali: sostenibilità, sicurezza delle materie prime e localizzazione degli approvvigionamenti. E sulla fornitura di litio qui in Europa, Rock Tech svolgerà per noi un ruolo chiave”.

Anche Termoli nello scacchiere europeo di produzione celle

L’idrossido di litio fornito da Rock Tech dovrà provenire da siti minerari controllati dall’Initiative for Responsible Insurance del settore minerario (IRMA). Con questo accordo, la Mercedes fa un altro passo verso l’indipendenza da costruttori asiatici nel settore delle batterie. Il più rilevante è stata la costituzione della Automotive Cells Company (ACC), l’alleanza con Stellantis e Total Energies. L’obiettivo qui è di costruire un campione europeo di batterie con ambizioni globali. Le celle saranno prodotte in tre sedi in Europa: Douvrain, in Francia, Kaiserslautern in Germania e Termoli, nella fabbrica molisana ex Fiat. Nel cuore del suo stabilimento di Untertuerkheim, poi, Mercedes sta costruendo un eCampus per ricerca e lo sviluppo di nuove generazioni di batterie e celle di batteria. Tutte mosse che dimostrano che la partita delle batterie con la Cina è tutt’altro che persa in partenza. E che, visto che la UE ha deciso che il futuro sarà elettrico, tanto varrebbe anche per l’Italia darsi una mossa.

SECONDO NOI. In Italia si chiacchiera, in Germania (Paese che sfiora la piena occupazione) si lavora per cavalcare il nuovo che avanza. Creando nuovi posti che sostituiranno quelli che si perderanno nelle motorizzazioni tradizionali. Quando lo capiranno i nostri politici e sindacalisti (con i grandi media appresso)?.