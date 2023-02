Il linciaggio di Mediaset sull’auto elettrica non conosce sosta. Dopo gli attacchi di Nicola Porro, ora è la volta di Paolo Del Debbio con “Diritto e Rovescio“.

Il filo conduttore è sempre lo stesso: l’Europa ci perseguita, costringendoci a sostituire le nostre auto con veicoli elettrici sempre più costosi. Per quale motivo? Per una manovra della sinistra, spiega uno degli intervistati, che arriva a dire che un furgone elettrico costa 70-80 mila euro, circa il dopo di quanto si spenda veramente. Non si spiega che la UE prevede sì che dal 2035 si possano acquistare solo auto a emissioni zero, ma anche che le auto a benzina acquistate prima continueranno a circolare. No, è tutto un vittimismo che assume contorni surreali se si pensa che a novembre è stato annunciato con enfasi che la flotta di auto di Mediaset sta passando all’elettrico. Installando qualcosa come 210 ricariche Enel X Way, da 22 o 60 kW. Un pessimo affare, se si considera che il servizio realizzato per Diritto e Rovescio da Giulia Guerri ha come titolo “La vita (difficile) con l’auto elettrica“.

La ricarica? “Più complicata di un modulo lunare”

Un installatore arriva a dire che “un modulo lunare risulta meno complicato che ricaricare l’auto elettrica“. Mentre la giornalista ci mette del suo spiegando che per ogni colonnina serve una app diversa, cosa ovviamente falsa. L’uomo comunque conclude che con un’elettrica gli sarebbe impossibile fare il suo lavoro. Con 150 km al giorno sarebbe costretto a cancellare o ritardare un sacco di appuntamenti, dovendo continuamente ricaricare. Dal servizio sembra proprio che l’obbligo di passare alle emissioni zero sia già in vigore, mentre alla scadenza mancano 12 anni e 10 mesi. Si omette di dire che le auto elettriche stanno progredendo in maniera incredibile anno dopo anno. E che tutte le Case automobilistiche del mondo stanno lavorando per offrire modelli sempre meno costosi e con autonomie sempre più estese. Macché, meglio accreditare falsità come quella che “le elettriche costano l’80% in più delle auto normali”. Una bufala che un nostro lettore, Roberto, ha appena smentito con tanto di tabelle e confronti con 4 modelli.

SECONDO NOI. Mediaset continua a picchiare duro, mentre Matteo Salvini lancia una raccolta di firme contro la UE e l’auto elettrica. E il governo, per bocca del ministro Adolfo Urso, parla di ridisegnare gli incentivi in modo da favorire la produzione italiana, non si sa bene come. Ci stiamo allontanando sempre più da un’Europa che le sue decisioni le ha già prese e che sta investendo cifre enormi per prepararsi al 2035. Nel tentativo di salvare i posti di lavoro legati all’auto termica, perderemo i nuovi che si creeranno con l’elettrico. E a pagare il conto saranno, come sempre, le persone più umili. (M.Te).

