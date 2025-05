Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il lavoro perso va riconquistato, con nuove competenze: lo sfogo del dipendente di un’azienda che produce manicotti diesel continua a far discutere. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Il lavoro perso è un disastro per le persone, ma bisogna reagire: nel mio caso…

“L a perdita del posto di lavoro è un disastro per le persone, lo capisco, ma non bisogna dare la colpa al progresso tecnologico. Nel 1978 ero un giovane delegato sindacale. Partecipai ad una riunione nazionale dei metalmeccanici in cui i lavoratori impiegati a costruire le centrali telefoniche elettromeccaniche protestavano contro l’adozione delle centrali elettroniche. Non c’è bisogno di dire come è andata a finire. Fare battaglie di retroguardia è sempre perdente, fra pochi anni i motori termici saranno pezzi da museo. E e se non ci attrezziamo adesso per cavalcare il progresso saremo travolti“. Amabile Tarquini, San Benedetto dei Marsi

Non limitiamoci a trovare capri espiatori di comodo

Risposta . Tutto è partito dalla lettera di uno degli 89 dipendenti licenziati da un’azienda che produceva manicotti per motori diesel per la VM di Cento. L’accusa, nei nostri confronti, era di sostenere una svolta, quella dell’elettrico, che spalancherebbe le porte del mercato europeo dell’auto alla Cina.

Pur con il rispetto dovuto a chi perde il lavoro, abbiamo spiegato che il declino delle vendite delle auto diesel viene da lontano ed è precedente all’avvento dell’elettrico. È l’ibrido oggi, non l’elettrico, a farla da padrone sul mercato. E la deindustrializzazione dell’Italia dell’auto va avanti da decenni, con una continua emorragia di posti di lavoro. Di questo dovremmo discutere, senza limitarci a trovare capri espiatori di comodo, cavalcati da chi da anni porta il lavoro altrove. Oltre a cercare di capire come trovare alternative per chi vive in prima persona il dramma del licenziamento.