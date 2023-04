Il lascito di Starace a Cattaneo, nuovo ad Enel

Il lascito di Starace a Flavio Cattaneo, designato dal governo a guidare Enel Group come nuovo amministratore delegato. Presidente sarà Paolo Scaroni.

Il lascito di Starace: un’Italia che auto-produce quel che consuma

Ci sarà tempo per giudicare il lavoro di Cattaneo, indicato da Giorgia Meloni dopo che per lunghi il giorni il favorito sembrava Stefano Donnarumma, ad di Terna. La Borsa sembra non avere gradito le nuove nomine, con un calo del titolo Enel che ha sfiorato il 4%. Ma è chiaro che occorrerà tempo per giudicare il nuovo n.1. Quel che ci preme ora è rendere un tributo al lavoro di un grande manager, che ha saputo fare dell’Enel un gruppo di levatura mondiale. E che tra i primi ha creduto in un mondo in cui (anche in Italia) si autoproduce gran parte dell’energia che si consuma. Anche per le automobili, sissignori, nonostante da noi spiri un forte vento contrario e la politica faccia apertamente il tifo per una società ancora improntata sul petrolio. Qual’è dunque il lascito di Starace a Cattaneo? Qualche settimana fa, quando ancora le nomine erano lontane, ne aveva accennato lo stesso ad uscente.

“Chiunque guidi l’Enel dev’essere in grado di giocare i campionati mondiali”

“L’Enel è la più grande società italiana per capitalizzazione e uno dei più grandi operatori nell’energia del mondo“, aveva detto Starace. “È anche la società che prima e meglio di altri ha definito e implementato una strategia in linea con l’evoluzione dei mercati energetici. Mi auguro che si parta da questa consapevolezza: chiunque la guidi deve essere in grado di giocare i campionati mondiali“. E in un’altra occasione aveva aggiunto: “Mi chiedono di che cosa ha bisogno l’Enel. L’Enel ha bisogno di gente intelligente, che è scarsa merce, che si faccia domande, che non si fermi alla risposta facile e vada oltre a cercare“. Starace, come ha raccontato cui stesso, era entrato all’Enel nel 1999, come venditore per la presentazione di impianti di cicli combinati a gas. Quasi un quarto di secolo in una delle poche aziende che fuori dall’Italia ci invidiano. Secondo noi un grande manager, di cui faremmo bene a non privarci.

