Gian Basilio Nieddu
il28 Gennaio 2026
1

Il kit retrofit di Officine Gentile per la 500: prima estero, ora Italia

retrofit officine Gentile
4 min

«Abbiamo iniziato all’estero, ora puntiamo sull’Italia». Parole di Giovanni Gentile, imprenditore piemontese attivo nel retrofit elettrico, che racconta a Vaielettrico il percorso di Officine Gentile: dalle prime conversioni destinate ai mercati internazionali fino allo sviluppo di un kit omologato per il mercato italiano ed europeo. Una storia imprenditoriale che conferma come il retrofit rappresenti una risposta non ancora di massa, ma certamente interessante per diverse nicchie di mercato. 

Dall’estero all’Italia, il passo inverso di Officine Gentile

«Abbiamo iniziato a lavorare sul retrofit elettrico alla fine del 2018», spiega Gentile. «All’inizio operavamo quasi esclusivamente per il mercato estero, in particolare per il Giappone. In quei mercati non era richiesta né l’omologazione completa del veicolo né l’accreditamento presso il Ministero italiano, quindi per due anni abbiamo lavorato senza affrontare l’iter». Il cambio di rotta è arrivato con l’avvicinamento al mercato europeo.

retrofit officine Gentile
L’imprenditore Giovanni Gentile titolare di Officine Gentile

 

«A quel punto abbiamo fatto l’esatto opposto di molti competitor: prima abbiamo sviluppato il kit, poi abbiamo eseguito tutti i test necessari per l’omologazione del propulsore e solo alla fine ci siamo accreditati al Ministero». Al momento non compaiono come costruttori ma secondo l’imprenditore si tratta di un problema di aggiornamento della lista. Poi puntualizza: «I produttori di Kit completi si contano sulle dita di una mano».

Ecco il primo kit elettrico: lo presenta Electro-Fit per la Panda

Il valore aggiunto: batteria omologata come entità separata

Un elemento distintivo del lavoro di ricerca e sviluppo è l’omologazione della batteria come entità tecnica separata. «È stato un investimento importante, ma fondamentale. La batteria omologata può essere venduta anche ad altre officine che vogliono sviluppare un proprio kit ma non hanno una batteria certificata. Il retrofit non è una leggenda metropolitana, ma non è nemmeno semplice: senza una batteria omologata non si va da nessuna parte».

Chi fa retrofit in Italia? Ecco tutti i nomi

Questo approccio semplifica anche lo sviluppo futuro: «Se domani realizzeremo un kit per Panda o Punto, la parte più complessa – quella della batteria – è già risolta».

retrofit officine Gentile
Il kit di Officine Gentile installato su una 500

 

Fiat 500 elettrica: kit, versioni e omologazioni

Oggi l’azienda dispone di un kit omologato per Fiat 500  che consente l’aggiornamento diretto della carta di circolazione in Motorizzazione. «Il nostro kit elettrico è omologato per qualsiasi Fiat 500, e possiamo fare la conversione sia sulla normale sia sulla Spiaggina, e permette l’aggiornamento diretto della carta di circolazione in Motorizzazione. Quando costruiamo da zero una Fiat 500 Spiaggina, in quel caso, l’auto viene omologata in Germania e poi importata come veicolo comunitario. Per la 500 Jolly Spiaggina In Italia non è consentito modificare il telaio di veicoli con più di 7 anni, mentre in altri Paesi europei, come la Germania, la normativa lo consente».

retrofit officine Gentile
Una 500 convertita in elettrico da Officine Gentile

L’installazione e l’omologazione avvengono quindi all’estero «secondo una procedura comunitaria pienamente legale, dopodiché il veicolo rientra in Italia come auto UE e viene regolarmente collaudato e immatricolato».

Cosa deve fare un cliente che vuole elettrificare la sua 500?

«Possiamo seguire il cliente a 360 gradi», chiarisce Gentile. «Può scegliere se elettrificare la propria 500 o acquistare un’auto già convertita, aperta o chiusa. Oggi, se un cliente porta l’auto a Torino, in circa 60 giorni la restituiamo con il kit montato e il libretto aggiornato». L’azienda è strutturata per una produzione di serie: «Se domani 30 clienti chiedono il kit 500, siamo in grado di realizzarli nei tempi previsti».

CF 3000 a Reggio Emilia: il dietro le quinte del retrofit

Altri modelli?  L’estensione è possibile, ma con cautela. «Ogni modello richiede un’iter di omologazione specifico. Se un club di appassionati ci chiede di elettrificare 10 Citroën 2CV, allora ha senso sviluppare il kit. Anche il singolo cliente può farlo, ma l’investimento ricade su un solo veicolo».

retrofit officine Gentile
Forte attenzione all’estero per le vecchie 500 d’epoca restaurate e convertite

Il retrofit di auto moderne (non storiche), invece, è molto più complesso: «Entrano in gioco airbag, ABS, centraline, sicurezza. Tecnicamente si può fare, ma i costi salgono e il mercato non regge». C’è un limite economico per il retrofit “di massa”. Secondo Gentile, il retrofit non potrà infatti diventare una soluzione di massa per auto in circolazione: «Oggi arrivano sul mercato auto elettriche nuove a 9.000 euro. Non potremo mai offrire un kit sotto quella cifra, solo per i costi dei materiali. È impensabile convincere l’utente medio a spendere 9–10 mila euro per elettrificare una Panda del 2007».

Retrofit e identità storica: la visione di Andrea Pinasco

La conclusione è chiara: «Il retrofit ha senso soprattutto per il mercato storico e di affezione. Auto con valore emotivo, culturale, non alternative acquistabili nuove».

Una rete di officine, servizi al cliente e il progetto dei trenini turistici

L’azienda sta lavorando alla creazione di una rete di officine partner, soprattutto nel Centro e Sud Italia. Nel frattempo offre già un servizio completo di ritiro e consegna del veicolo, anche dall’estero: «Lo facciamo da anni per il restauro, per noi non cambia».

retrofit officine Gentile
Il kit di Officine Gentile interessa tutte le 500, compresa la familiare

Infine, il retrofit si estende anche ai trenini turistici storici. «Stiamo studiando un kit adattabile ai principali modelli ancora in funzione. Anche qui il problema è sempre lo stesso: pesi, potenze, test, documentazione. È un lavoro molto più complesso di quanto si immagini».

Giovanni Gentile chiude con una battuta amara ma realistica: «Quando hai finito tutta la parte burocratica, sei già stanco. Ma è l’unico modo per fare retrofit serio, legale e replicabile». Per saperne di più sulle creazioni di Officine gentile clicca sul link della 500 Jolly e sul Kit 500 e-Nostalgia.

  • LEGGI ANCHE: Pizzuto ha un’altra idea: retrokit per 500, Panda e Lancia Y a costo quasi zero e guarda il VIDEO

 

Gian Basilio Nieddu
il28 Gennaio 2026
  1. Franco
    il 28 Gennaio 2026

    Non capisco che senso abbia snaturare un auto storica per poi fare cosa…usarla tutti i giorni?
    La storica si usa il minimo indispensabile per mantenerla in efficienza, ma originale al 100% secondo me…..
    Che spesa deve affrontare una persona per elettrificare una 500 e poi perderne il suo valore storico??

