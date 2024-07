Il Jet 12 volte più grande del Jumbo: trasporterà pale eoliche

Un Jet 12 volte più grande del Jumbo Boeing 747 per trasportare pale eoliche di 100 metri là dove sarebbe impossibile consegnarle viaggiando su strada. Sembra fantascienza ma non lo è: il nuovo aereo denominato WindRunner sviluppato dalla start up Radia nell’ambito del progetto GigaWind. Dovrebbe vedere la luce nel 2029.

Pale eoliche da 100 metri nei luoghi remoti più produttivi? Bello e impossibile (viaggiando su terra)

La notizia è pubblicata dal sito del World Economic Forum (leggi) in un articolo che spiega come proprio le difficoltà di trasporto dei colossali manufatti monoblocco ostacoli l’installazione di più efficienti parchi eolici su terra (on shore) in siti remoti ma potenzialmente molto produttivi. Più semplice installare le maga pale in mare (off shore), utilizzando grandi navi.

GigaWind, più elettricità a basso prezzo

Turbine eoliche di grandi dimensioni producono più energia anche con venti relativamente deboli e con maggiore continuità. Quindi a costi più bassi.

Mark Lundstrom, fondatore e CEO di Radia afferma che questo nuovo approccio può triplicare la superficie nel mondo in cui può avvenire l’implementazione eolica .

Secondo un recente rapporto della società di consulenza DeSolve LLC, GigaWind potrebbe aggiungere fino a 216 GW alla rete elettrica degli Stati Uniti e fornire fino al 40% della produzione totale di elettricità degli Stati Uniti entro il 2050.

GigaWind potrebbe inoltre abbassare i prezzi dell’energia negli Stati Uniti fino al 16% ed evitare fino a 760 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all’anno. A livello mondiale sarebbe possibile triplicare la superficie in cui l’eolico è economicamente sostenibile.

WindRunner, l’idea di Radia

Ma trasportare pale di 100 metri su terra è quasi impossibile. Non passano sotto i ponti, attraverso i tunnel, lungo le curve. Perciò negli impianti a terra la lunghezza è limitata a 70 metri al massimo.

WindRunner ha un’autonomia di volo di 2.000 chilometri. E’ progettato per contenere pale di 100 metri nella stiva e può raggiungere i luoghi più remoti atterrando su piste corte e non asfaltate.

