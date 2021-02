Il JAX, un po’ fuoristrada, un po’ coupé, tutto elettrico

Il JAX, per chi non vuole rinunciare al fuoristrada, ma lo vuole elettrico. È prodotto da Alpha Motor (qui il sito), che annuncia prezzi piuttosto competitivi.

Il JAX, uno stile retrò da far felice Indiana Jones

Sembra proprio che l’auto a emissioni zero stimoli il ritorno a linee retrò. Con questo Junior All-Terrain Crossover (JAX) sembra di tornare indietro di mezzo secolo, ai tempi delle grandi avventure in fuoristrada. Con pneumatici da terreni estremi, un grande bull bar e i fari supplementari che fanno tanto Indiana Jones. Lo stile è molto particolare: nel frontale appare come un fuoristrada duro e puro. Nella visione laterale, invece, richiama le linee di un coupé, soluzione molto gettonata dai designer alle prese con l’elettrico, per evidenti ragioni di impatto aerodinamico.

Il segmento di appartenenza, comunque, è quello dei CUV (Crossover Utility Vehicles).Prestazioni e range sono di tutto rispetto: la Casa di Irvine (California) per il JAX dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. Il pacco-batteria è da 75 kWh con un’autonomia di 402 km. Le misure sono da “americanata“: 4,56 m. di lunghezza, 1,93 di larghezza e 1,63 m di altezza. Poco più di una Volkswagen Tiguan.

Due e quattro ruote motrici, prezzi competivi (negli Usa)

Il JAX è disponibile sia a due che a quattro ruote motrici. Nella prima versione i prezzi Usa partono 38 mila dollari, pari a poco meno di 31.500 euro, mentre per l’allestimento 4x4 si sale a 48.000 dollari, pari a circa 40 mila euro. Ma ipotizzare i prezzi per l’Europa è difficile, vista la tassazione molto più sfavorevole e i costi di trasporto. Al momento il JEX è prenotabile solo negli Stati Uniti.

Sul sito, Alpha si presenta come un’azienda creata da “esperti di automotive, Information Technology e finanza, con oltre 100 anni di combinata esperienza“. Il nome Alpha è riferito all’accelerazione angolare in fisica, rappresentando l’ambizione di accelerare l’innovazione tecnologica. Anche i clienti americani dovranno aspettare due anni per avere il JAX: per ora sono state aperte le prenotazioni, preziose per finanziare l’ultima fase di sviluppo.

