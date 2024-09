Il guru Clarkson spara a zero sull’auto elettrica: il celebre giornalista inglese ha chiuso la serie tv Grand Tour con un attacco feroce. La nostra VIDEO-REPLICA.

Il guru Clarkson sulle EV: “Sono elettrodomestici, lavatrici, forni, non te le godi, è solo m…da”

Nel suo lavoro Jeremy Clarkson non ha mai usato mezze misure e anche questo lo ha reso popolare in tutto il mondo. Una miscela di passione sfrenata per le auto potenti e di giudizi taglienti ne hanno fatto un influencer anti-litteram, causando anche imbarazzanti incidenti di percorso. Come quando scrisse che i coreani mangiano carne di cane, creando un vero e proprio caso diplomatico tra Londra e Seul. O, più recentemente, quando sentenziò che i cavalli sono molto meglio delle e-bike, anche per utilizzi militari da parte dell’esercito inglese. L’auto elettrica Jeremy non l’ha mai amata e così nel video d’addio ha collegato il suo passo indietro proprio all’avvento delle EV: “Sono elettrodomestici, lavatrici, forni, non te le godi, non puoi recensirle, una stron…ata“. Un’intemerata a cui Paolo Mariano risponde con il VIDEO che abbiamo riprodotto sopra.

La contro-replica: “Era un’opinione personale, ma gli eco-sinistrorsi sono impazziti”

Il VIDEO ha scatenato un’ondata di critiche, a cui Clarkson ha immediatamente replicato alzando il tiro: “Nell’ultimo episodio di Grand Tour ho detto che uno dei motivi per cui avrei smesso di fare spettacoli motoristici era che non mi piacciono le auto elettriche. Tenete presente che questa era un’opinione personale . Io non le amo. Ma, mio ​​Dio, gli eco-sinistrorsi sono impazziti. C’è chi ha detto che stavo dicendo caz*ate e che avrei ucciso i figli di tutti. E che avrei dovuto morire il prima possibile. Ma da quando è diventato illegale avere un’opinione? Nemmeno a me piace il marzapane. Significa che devo essere sottoposto a un torrente di insulti da parte di chi lo fa?…Dove sono finiti i tempi in cui era possibile essere disaccordo con qualcuno senza volerlo uccidere?”. Strano modo di ragionare, quello di Jeremy: usa un linguaggio sempre molto forte, ma si scandalizza quando altri lo fanno nei suoi confronti.

