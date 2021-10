Il Gruppo VW accelera: 293 mila EV vendute in 9 mesi

Il Gruppo VW accelera sull’elettrico e fa segnare un nuovo record di consegne nel terzo trimestre, con 122.100 consegne. L’incremento sul 2020 è del 109%.

Il Gruppo VW accelera, trascinato da ID.4 e ID.3

Il totale nei primi 9 mesi 2021 sale a 293.100: siamo ancora lontani dai numeri di Tesla (627.350), ma l’inseguimento continua. Anche perché il Gruppo può contare su 5 marchi, che presto diventeranno sei quando a VW, Audi, Skoda, Seat e Porsche si aggiungerà Cupra. A tirare la volata, ovviamente, è il marchio Volkswagen, che ha immatricolato in 9 mesi 167.800 EV, tra ID.3, ID.4 e e-Up (57% sul totale del Gruppo). Segue Audi con 52.800 unità (18%), SKODA con 32.100 (11%), Porsche con 28.600 (10%) e SEAT con 8.800 (del 3%). Quanto ai modelli più venduti, in testa si conferma un SUV, la VW ID.4, con 72.700 unità, davanti alla ID.3 (52.700. Poi la Audi e-tron, inclusa la versione Sportback (36.100), la Porsche Taycan, inclusa la Cross Turismo (28.600) e la SKODA Enyaq iV (28.200). È ovvio che questi numeri hanno un peso specifico diverso, a seconda dei prezzi. E da qui colpisce la performance della Taycan.

La sfida a Tesla continua, ma la strada è lunga

Il Responsabile Vendite del Gruppo, Christian Dahlheim, spiega: “La nostra offensiva elettrica globale prosegue a pieno ritmo: siamo leader in Europa per i veicoli 100% elettrici, e al 2° posto negli Stati Uniti. In Cina, le consegne di EV sono decollate nel 3° trimestre, quasi il 60% in più rispetto alla prima metà dell’anno. La forte richiesta ci avvicina all’ obiettivo di un milione di veicoli tra elettriche pure e ibride plug-in“. In effetti anche la vendita di queste ultime è aumentata in modo considerevole: ne sono state consegnate in totale 246.000 nei primi nove mesi dell’anno. Più del doppio rispetto allo stesso periodo 2020 (+133%). Nonostante i progressi fatti in Cina, l’Europa si conferma di gran lunga il primo mercato per le EV del gruppo, con il 72% del totale nel 2021. Sono tutti numeri che, come dicevamo, fanno pensare che solo Volkswagen, tra i gruppi tedeschi, con la sua potenza di fuoco possa sfidare Tesla. BMW e Mercedes, come abbiamo visto, sono ancora su numeri molto più contenuti