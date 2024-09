Il Gruppo Toto va in Maryland col suo mega eolico off shore

La Casa Bianca ha dato via libera al Gruppo Toto per il suo mega progetto eolico off shore in Maryland. Lo realizzerà Us Wind, controllata dall’italiana Renexia di Toto Energia. Prevede l’installazione di 114 torri eoliche in Atlantico, a 9 miglia dalla costa, per una potenza installata di 1,7 GW e un investimento totale di 11,5 miliardi di dollari. Occuperà una superficie totale di 324 kmq.

Produrrà 7 TWh annui, equivalenti ai consumi di 700 mila famiglie. Fatturerà in 30 anni di concessione 45 miliardi di dollari, cioè 1,5 miliardi all’anno. Darà lavoro a 2.600 addetti.

E’ il maggiore dei 10 progetti di eolico off shore approvati dal governo degli Stati Uniti, attraverso l’ente federale BOEM (l’agenzia che si occupa delle concessioni per i progetti offshore). In totale la potenza installata assomma a 15 GW.

ll progetto di US Wind inizierà la produzione entro il 2028 e «potrà contribuire al percorso di decarbonizzazione avviato dagli Stati Uniti» ha commentato Riccardo Toto, DG di Renexia e Presidente US Wind.

L’obiettivo fissato dall’Amministrazione Biden è arrivare ad installare eolico off shore per 30 GW di potenza entro il 2030.

E in Sicilia Med Wind, il fratello maggiore

In Italia, sempre attraverso Renexia, il Gruppo Toto ha completato e messo in funzione Beleolico, primo parco eolico marino del Mar Mediterraneo e sta sviluppando il ben più grande parco eolico flottante nel Canale di Sicilia, denominato Med Wind.

Sorgerà nel Canale di Sicilia, a 80 km dalla costa di Trapani. La produzione totale sarà di circa 9TWh/Anno equivalenti al fabbisogno di 3,4 milioni di famiglie. Da solo coprirà il 3% dei consumi elettrici italiani, risparmiando emissioni di CO2 per circa 2,7 milioni di tonnellate all’anno, pari allo 0,6% delle emissioni climalteranti italiane del 2019.

Si comporrà al massimo da 190 turbine eoliche galleggianti per una potenza installata di circa 2,8 GW e una produzione annua stimata di quasi 9TWh.

Toto: una filiera per l’eolico off shore