Il grande concessionario prevede: elettrico un terzo delle vendite

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Il grande concessionario prevede: guardando ai 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢 5 𝐚𝐧𝐧𝐢, è plausibile immaginare un equilibrio con un terzo elettrico, un terzo ibrido e un terzo endotermico.

“Serve più gradualità nel rinnovare il parco circolante”

Il grande concessionario in questione è Alberto Di Tanno, n.1 del gruppo Intergea. Intervistato da Sky, ha dato una lettura del presente e del futuro (riassunta in pillole sul profilo LinkedIn) condivisa da diversi colleghi. Confermando una certa diffidenza nei confronti dell’elettrico da parte di chi le auto le vende. Ecco la sua vision:

“La priorità oggi è 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐥𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞, non imporre l’alimentazione elettrica. Le auto di nuova generazione inquinano meno di decimo rispetto a quelle di 15 anni fa, grazie agli importanti investimenti tecnologici delle case auto. Favorirne la sostituzione, con 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀, è la strada più concreta per 𝐨𝐭𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢“.

“Il Full Electric cerca ancora la maturità: 𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢 (intorno al 7% sostenuto soprattutto dagli incentivi). E rendono difficile raggiungere economie di scala e sostenibilità economica. A questo si aggiungono 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐢, 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐝’𝐮𝐬𝐨 non sempre positive e criticità legate a ricarica e costi dell’energia.

Il grande concessionario: “Non sorprende la crescita dell’ibrido”

Di Tanno delinea poi “u𝐧𝐨 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐡𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢, come l’ingresso nel mercato di brand cinesi con un rapporto qualità/prezzo molto competitivo. Capaci di offrire ai consumatori alternative credibili, spesso con risparmi del 20-30% rispetto ai marchi tradizionali. A suo modo di vedere pensare a una transizione rapida e totale verso l’elettrico si è rivelato poco realistico: “𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐜𝐜𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐚𝐠𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨 e graduale, capace di accompagnare mercato e consumatori. Non sorprende quindi i la 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐢𝐛𝐫𝐢𝐝𝐞: mild, full e plug-in”. Che cosa ci aspetta, dunque? Secondo il n.1 di Intergea “guardando ai 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢 5 𝐚𝐧𝐧𝐢, è plausibile immaginare un equilibrio: un terzo elettrico, un terzo ibrido e un terzo endotermico. La sfida non è scegliere una sola strada, ma 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞“.