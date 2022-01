Il governo cinese “benedice” il progetto Silk-Faw

Silk-FAW rafforza il legame con la casamadre cinese. Da oggi, infatti, entra nel Consiglio di Amministrazione uno dei capi del colosso automotive FAW. Si tratta di Li Chongtian, attuale presidente della holding della FAW Capital Holding Co. che gestisce gli investimenti di FAW.

Nel cda di Silk-FAW entra il supermanager Li Chongtian

La nomina, precisa una nota diffusa dalla joint venture che realizzerà il grande impianto produttivo di Reggio Emilia, «è stata avallata anche dal Governo della Repubblica Popolare Cinese, e consolida ulteriormente la squadra di manager al lavoro, tutti di elevato profilo e con un’expertise di lungo corso in ambito automotive». In questa direzione vanno anche i commenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dell’Assessore allo Sviluppo Ecomonico Vincenzo Colla.

«Siamo orgogliosi di annunciare l’ingresso di Li Chongtian come nuovo membro del nostro Consiglio di Amministrazione – ha dichiarato Katia Bassi, Managing Director di Silk-FAW – La sua nomina rappresenta un’ulteriore conferma della solidità e della multiculturalità di questo ambizioso progetto e ci consente di implementare un piano industriale di lungo periodo per avere successo in un settore altamente competitivo».

Bonaccini e Colla: così Silk-FAW si consolida

Li Chongtian è laureato in ingegneria e vanta una lunga e consolidata esperienza in ambito finanziario e manageriale in grandi gruppi internazionali del settore automotive. Mr Li, attualmente alla guida della FAW Capital Holding, è anche parte dei gruppi FAW Financing e FAW Automotive Insurance.

All’interno di FAW, Chongtian ha ricoperto, nel corso degli anni, diversi ruoli manageriali, tra cui quello di Responsabile della Revisione Contabile e di Direttore della Gestione e della Digitalizzazione. In precedenza, è stato anche presidente di Sanguard Automobile Insurance Coin.

«La nomina del rappresentante di FAW ratificata direttamente dal Governo cinese è un fatto molto positivo» commentano Bonaccini e Colla. Con questa nomina, aggiungono «si conclude l’assetto di comando del Consiglio di Amministrazione fra Silk e Faw, fattore che consolida il progetto sia dal punto di vista economico-finanziario che dal punto di vista industriale».

Entro gennaio un summit a Reggio Emilia

I vertici della Regione stanno procedendo alla definizione dell’accordo di programma e annunciano di aver già concordato un appuntamento entro gennaio presso il Tecnopolo di Reggio Emilia con tutto il consiglio di amministrazione e con il Presidente Jonathan Krane.

Silk-FAW progetterà e produrrà in Emilia-Romagna una gamma di supercar elettriche e ibride con il marchio Hongqi, destinate al mercato globale.

