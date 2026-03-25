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Gian Basilio Nieddu
il25 Marzo 2026
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Ecco il gommone MC‑ZERO 450 spinto dal jet elettrico

gommone MC‑ZERO 450
3 min

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ZeroJet passa dalla tavola elettrica al gommone a batteria con il nuovo MC‑ZERO 450. Una storia che parte nel 2014, quando i due fondatori, Bex e Neil, aprono il Jetsurf Experience Centre a Perth, in Australia. I motori termici vengono subito accantonati a favore dell’elettrico. Oggi questa evoluzione trova una nuova forma nella collaborazione con McConaghy Yachts, cantiere fondato nel 1969, per la creazione di un tender con propulsione elettrica a jet. Nasce così la nuova società MC‑ZERO, che ha appena lanciato il suo primo modello: l’MC‑ZERO 450.

Progetto nativo elettrico con scafo in carbonio

Non si tratta semplicemente di installare un motore elettrico e un pacco batterie: la nuova serie di tender MC‑ZERO è stata concepita e progettata fin dall’inizio per un utilizzo completamente elettrico. L’obiettivo è valorizzare le caratteristiche specifiche dell’elettrico,  diverse e non replicabili dalla propulsione termica. Lo scafo in carbonio garantisce un’imbarcazione più leggera e più resistente, qualità che contribuiscono ad aumentare l’autonomia.

Sul modello MC‑ZERO 450 debutta inoltre una novità: un timone mobile che può essere spostato e fissato in tre punti diversi dell’imbarcazione — poppa, centro o prua. È definito world‑first ed è attualmente in attesa di brevetto. Questa modularità offre una flessibilità d’uso ampia.

gommone MC‑ZERO 450
MC-ZERO 450 h un doppio motore jet senza elica

Un esempio concreto: spostando il timone verso prua e ribaltando le sedute, si libera completamente il ponte per caricare un kayak, tavole, sci o attrezzatura da immersione. Oppure, portandolo verso poppa e abbassando i sedili, si crea uno spazio conviviale e aperto, capace di accogliere fino a otto passeggeri. Come spiegano i progettisti, «l’MC‑Zero 450 può accogliere facilmente oggetti che sarebbe impossibile caricare su qualsiasi altro tender sul mercato, come un paio di e‑bike,  SUP o persino una deriva. Poiché il sistema utilizza un controllo fly‑by‑wire, possiamo spostare l’intera console di guida e il sedile del timoniere ovunque serva, ed è qualcosa di davvero unico al mondo».

I vantaggi del Jet: il motore non si vede

Il nuovo brand insiste sui vantaggi della propulsione elettrica jet, collocata sotto coperta — senza motori fuoribordo né vani motore — con un conseguente risparmio di spazio. «Il volume interno dell’imbarcazione da 4,55 metri è superiore del 40% rispetto ai tender tradizionali». Ma vediamo le altre caratteristiche di questa propulsione.

I vantaggi principali del motore a getto
• Sicurezza: nessuna elica esposta, ideale per scuole vela, operazioni di soccorso.
• Acque basse: può operare dove un’elica toccherebbe il fondo.
• Manovrabilità superiore: cambi di direzione rapidi, retromarcia immediata.

Potenza del motore, capacità della batteria semi-solida

Il modello MC‑450 è equipaggiato con due motori da 30 kW e una capacità totale della batteria di poco superiore a 32 kWh, che consentono una velocità massima di 25 nodi (46 km/h / 29 mph) e un’autonomia di 27 miglia nautiche (50 km) navigando a 5 nodi (9 km/h / 6 mph). Le batterie sono semi‑solid state a 48 V, fornite dall’azienda australiana Safiery.

«Le batterie LiPo ad alta potenza con rating 3C supportano un tasso di scarica continuo fino a tre volte la loro capacità, rendendole ideali per applicazioni ad alto assorbimento come la propulsione nautica», spiega Chris Baird, general manager di MC‑Zero.

Batterie semi solid per la nautica
La capacità totale della batteria di MC 450 è superiore a 32 kWh,

E non finisce qui. Al Sanctuary Cove Boat Show di maggio, MC‑Zero presenterà il debutto mondiale dell’MC‑Zero 325, dotato di un singolo motore — a differenza del doppio propulsore del 450 — e pensato per la categoria dei 3,25 metri (10,7 piedi). Anche questo modello sarà alimentato dal jet elettrico ZeroJet da 48 volt e 30 kilowatt (40 cavalli).

LEGGI ANCHE: A vela nel Golfo dei Poeti con il silenzio del motore di Temo France e guarda il VIDEO

 

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