Il go kart elettrico Lamborghini Edition, made in Xiaomi

Il go kart elettrico Lamborghini Edition: l’ha lanciato l’azienda di elettronica cinese Xiaomi (qui il sito), per festeggiare i dieci anni dalla fondazione.

Il go kart elettrico Lamborghini a 1.250 euro (in Cina)

La livrea è quella gialla con lo stemma del Toro e il marchio Lamborghini. In realtà l’azienda di Sant’Agata Bolognese ha contribuito a realizzare un’edizione speciale del Ninebot Gokart. Un prodotto che già faceva parte della gamma di Xiaomi, il colosso noto per avere rilevato anche tutte le attività legate al Segway, poi dismesso. Il nome ufficiale del nuovo go kart è Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition, il prezzo in Cina è di 9.999 Yuan, l’equivalente di 1.479 dollari (circa 1.250 euro). Basato come si diceva sul preesistente Ninebot GoKart Pro, il go kart elettrico Lamborghini Edition è dotato di un pacco-batteria da 432 Wh . L’autonomia dichiarata? Poco meno di 25 chilometri, pari a 62 giri di un circuito di 400 metri, a una media di 40 km /h. Un bel giocattolo, insomma.

Piccolo volante da corsa, suono da motore V10…

I tecnici di Xiaomi (l’azienda è nota soprattutto per i telefonini) hanno cercato di dare al go-kart il sapore speciale che il marchio Lamborghini merita. Con pneumatici personalizzati, rispetto al modello base, e un sistema di profili-audio del motore che emulano il suono di una vera Lamborghini. Insomma, un piccolo, divertente kart, ma con il rombo di un propulsore V10 o V12, bello ruggente. Non è tutto: nella parte anteriore si può notare un’ala ispirata alla Formula 1, con seggiolino ergonomico. Il piccolo volante, poi, ricorda quello delle monoposto da corsa. Non è chiaro se verrà venduto al di fuori della Cina, ma siamo certi che se i prezzi fossero gli stessi annunciati a Pechino da Xiaomi non mancherebbero gli acquirenti anche da noi. Magari solo per dire: “Mi sono comprato la Lamborghini…“.