





Il giro del mondo in 80 ricariche: possibile in camion? Tobia Wagner, un autista tedesco, ci prova con un Mercedes-Benz eActros 600.

L’impresa con un eActros 600 da 621 kWh

Si possono fare 40 mila e più km sulle strade più disparate con 80 ricariche, in media una ogni 500 km? Secondo Tobias, che lo definisce “il viaggio più grande della mia vita e un tentativo di record mondiale“, assolutamente sì. Soprattutto ora che ha convinto la Mercedes a modificare un eActros 600 per l’impresa. “La mia missione: dimostrare all’intero settore logistico cosa possono davvero fare oggi i camion elettrici”, scrive Tobias sul profilo LinkedIn. Dando appuntamento a tutti all’Abenteuer Allrad di Bad Kissingen, in Baviera. Dove il veicolo, adattato per la sfida nello stabilimento Daimler Trucks di Wörth am Rhein, sarà presentato dal 4 al 6 giugno. Con telaio modificato e rafforzato. “Sono incredibilmente soddisfatto di essere riuscito a coinvolgere Mercedes. Per un progetto così enorme, mi era chiaro il costruttore doveva essere d’accordo. Dopo molte discussioni con vari produttori, l’eActros 600 è stato il mio preferito. Solo grazie alla sua massiccia batteria LFP da 621 kWh e all’efficiente asse elettrico è possibile fare tutto con solo 80 soste di ricarica“.

Il giro del mondo sulle orme dei pionieri Mercedes

La preparazione del mezzo è terminata a fine aprile e Tobias ha potuto seguire le varie fasi dell’allestimento. Alternando le giornate in fabbrica a Wörth am Rhein con il suo lavoro di camionista. Naturalmente tutte le tappe del viaggio saranno documentate sui social e un video di presentazione è già disponibile su Youtube. Naturalmente non sono mancati i commenti. C’è chi sdrammatizza, suggerendo a Tobias di godersi un viaggio così unico senza pensare troppo al record: “Con 80 o 100 ricariche cambia poco…”. E chi invece enfatizza, paragonando il protagonista del viaggio alla mitica Berta Benz, moglie e socia in affari dell’inventore dell’automobile (e della Mercedes) Karl Benz. Fu Berta nel lontano 1888 la prima persona in assoluto a guidare un’automobile sulla lunga distanza.

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