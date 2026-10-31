Il General Manager Electra: “Le tariffe orarie limitano i danni del caro energia”rgia”

Electra ha introdotto le tariffe varibili in base all’orario di ricarica con l’obiettivo di contenere l’impatto del caro energia. E’ la replica del General Manager Italia Eugenio Sapora al nostro articolo “Electra, cosa ci combini con la tariffa variabile?“

Il costo dell’elettricità è quasi raddoppiato

«L’obiettivo dell’introduzione delle nuove fasce di prezzo – ci scrive Eugenio Sapora – è quello di contenere per i nostri utenti l’impatto degli aumenti del costo dell’elettricità, che negli ultimi sei mesi è quasi raddoppiato. In questo contesto, abbiamo scelto di non applicare un aumento uniforme a tutte le ore della giornata, ma di introdurre tariffe differenziate che valorizzano la possibilità di ricaricare quando l’energia costa meno».

Le tariffe Electra variano in base ai costi dell’energia

Il manager spiga poi che «la tariffa, come giustamente riportato nell’articolo, è variabile in base all’ora dell’avvio della ricarica. Questo significa che le fasce sono definite in relazione al costo dell’energia nelle diverse ore della giornata. L’obiettivo infatti è collegare maggiormente il prezzo della ricarica al costo dell’energia, offrendo una tariffa più bassa nelle ore in cui quest’ultima costa meno. Questo significa che in alcune ore la tariffa attuale sarà inferiore a quella precedente – dalle 11 alle 15 come indicato correttamente nell’articolo – e in altre sarà maggiore a quella precedente, in misura variabile».

Con tariffe variabili accessi più fluidi alle coonnine

Quanto alle critiche sulle modalità di comunicazione del nuovo regime tariffario Sapora aggiunge: «Prendiamo atto che la comunicazione può non essere stata sufficientemente chiara e di questo ci scusiamo: per noi la trasparenza è un valore fondamentale al quale aneliamo in ogni nostra attività. Il meccanismo delle fasce orarie, inoltre, può incentivare una distribuzione più equilibrata delle ricariche nell’arco della giornata, contribuendo a ridurre la concentrazione degli accessi e le attese e a migliorare l’esperienza in stazione. Questo è un possibile beneficio del modello, distinto dal criterio con cui vengono definite le fasce».

Sugli abbonamenti l’AI ha “toppato”: scusateci

«Per quanto riguarda gli utenti con abbonamento, confermiamo che lo sconto Smart di 0,20 €/kWh si applica in tutte le fasce orarie, sul prezzo pubblico vigente nella fascia oraria, e che il canone dell’abbonamento resta separato. L’informazione fornita dal nostro agente Tom nel caso specifico riportato nell’articolo era purtroppo errata: ci scusiamo per la confusione che ha generato, e rassicuriamo gli utenti che abbiamo aggiornato tempestivamente le informazioni utilizzate dagli agenti AI di assistenza in modo da eliminare ogni incongruenza».

«Infine, ci dispiace per la difficoltà di accesso all’app e all’abbonamento descritta. La visualizzazione come “ospite” non implica di per sé la cancellazione dell’account o dell’abbonamento, ma per accertarci che tutto funzioni correttamente ci mettiamo a disposizione per chiarire l’accaduto attraverso una verifica sul profilo interessato, così da accertare la causa del problema, confermare lo stato del piano e la corretta applicazione dei relativi vantaggi».

La trasparenza sui prezzi prima di tutto

«Le osservazioni riportate dagli utenti in questo articolo evidenziano la necessità di spiegare meglio sia il funzionamento delle fasce orarie sia la differenza tra sconto dell’abbonamento e confronto con il precedente listino. A questo proposito, ricordiamo che i prezzi aggiornati di ciascun punto di ricarica sono sempre verificabili in tempo reale: sul sito web, attraverso la mappa delle stazioni, dove è possibile consultare i dettagli di ogni singola colonnina in base alla propria posizione, e direttamente dall’app mobile di Electra. Sull’applicazione, inoltre, per gli utenti titolari di un abbonamento Electra+ le tariffe vengono mostrate con lo sconto dedicato già calcolato e applicato, così da conoscere con esattezza l’importo effettivo prima ancora di avviare la sessione».

Il caro ricariche è arrivato (per tutti i gestori)

Risposta – Ringraziamo il General Manager di Electra per averci risposto in prima persona, con prontezza e precisione. Confermiamo a nostra volta che i problemi sul nostro abbonamento Elecrta+ sono stati puntualmente risolti quando all’agente AI Tom è subentrato un assistente in carne ed ossa. La sfasamento temporale tra virtuale e reale è più che comprensibile se i problemi insorgono il giorno stesso di una totale rivoluzione tariffaria.

Certo: avremmo tutti preferito mantenere i vantaggi di un prezzo fisso tra i più convenienti sul mercato italiano. Ma, alla luce di un aumento generalizzato dei costi energetici, non possiao dirci stupiti del sostanziale ritocco al rialzo dei prezzi di ricarica Electra: in un modo o nell’altro, tutti i principali gestori italiani hanno fatto altrettanto.

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