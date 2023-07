Il futuro delle tariffe di ricarica. Io la vedo così

Il futuro delle tariffe di ricarica, tra previsioni, proposte e pie illusioni. Il tema, comunque, fa sempre discutere. Alessandro dice la sua, sollecitando la risposta di Vaielettrico e quella di tutti i nostri lettri. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

Da oggi 1° agosto scattano le nuove tariffe per gli abbonamenti Enel X Way

Le soluzioni attuali sono poco consumer-friendly

“Vi ho già scritto più volte e seguo tutto ciò che fate. Ma ecco un mio ennesimo desiderio di dibattito con voi. Quale sarà a vostro avviso il futuro delle tariffe di ricarica?

Oggi abbiamo solo pacchetti che durano un mese e che vanno calibrati sulle proprie esigenze (che non sono sempre uguali) costringendoci a consumare tutti i kWh entro la fine del mese per non perderli, una soluzione che trovo anacronistica e poco cosumer-friendly. A mio avviso il futuro di queste tariffe dovrebbe prevedere invece: – Più operatori (per alimentare un abbassamento dei prezzi) con la nascita di aziende (come iliad nella telefonia) che possano finalmente fare una degna concorrenza ai big. – Regole per calmierare i prezzi da parte del garante – Tariffe a kWh senza scadenze temporali (tipo borsellino da usare alla bisogna) – Tariffe fisse mensili senza limiti di kwh (stile telefonia) o con limiti molto alti solo x limitarne abusi. – Totale interoperabilità – Costi in bolletta di casa tramite offerte dedicate del proprio operatore dell’ utenza domestica. Sono solo alcune idee. Voi cosa vedete nel futuro prossimo e cosa invece auspichereste? Grazie e come sempre complimenti per il vostro lavoro „ . Alessandro Fenili

Proposte, previsioni e tanti sogni

Risposta-Il suo pacchetto contiene previsioni sul futuro delle tariffe di ricarica condivisibili, alcune idee praticabili e tanti sogni. Il suo pacchetto contiene previsioni sul futuro delle tariffe di ricarica condivisibili, alcune idee praticabili e tanti sogni.

degna concorrenza c’è: gli operatori nazionali sono già una decina e vediamo che le aumenterà con l’arrivo sul mercato di nuovi operatori. Ma la condizione è che cresca di pari passo il numero degli utenti, cioè la diffusione dei veicoli elettrici. Cominciamo dalle prime. Lagli operatori nazionali sono già una decina e vediamo che le offerte tariffarie cominciano a diversificarsi e divergere. Presumibilmentecon l’arrivo sul mercato di nuovi operatori. Ma la condizione è che, cioè la diffusione dei veicoli elettrici.

Piccolo problema: il ritorno degli investimenti

Diversamente vecchi e nuovi operatori non avranno alcun interesse ad ampliare la rete di stazioni di ricarica, tutte ancora pesantemente sotto utilizzate. Installare colonnine costa caro. Soprattutto quelle fast e ultrafast. Senza un ritorno degli investimenti poche new entry si faranno avanti.

è l’interoperabilità. Era praticamente sconosciuta tre anni fa, oggi riguarda l’80% della rete. Ma la tendenza è a generalizzarla. Nessuno pensi però che sia un gioco da ragazzi. Integrare i sistemi informatici di decine di operatori è operazione molto complessa. E calibrare la struttura tariffaria evitando di pagare per il roaming più di quanto si incassi dai propri clienti contrattualizzati è un esercizio delicato ed economicamente molto rischioso ( Un altro dato di fattoEra praticamente sconosciuta tre anni fa, oggi riguarda l’80% della rete. Ma la tendenza è a generalizzarla. Nessuno pensi però che sia un gioco da ragazzi.di decine di operatori è operazione molto complessa. Eevitando di pagare per il roaming più di quanto si incassi dai propri clienti contrattualizzati è un esercizio delicato ed economicamente molto rischioso ( leggi ).

Il roaming sul modello della “maggior tutela”

Forse qui potrebbe intervenire un’autorità come Arera, fissando una tariffa unica per il roaming tra operatori, sul modello della “maggior tutela”. Escluderei invece che un garante possa calmierare le tariffe all’utente finale perchè sarebbe la negazione della concorrenza che lei stesso invoca.

ricariche nella bolletta di casa del proprio operatore è praticabile. Alcuni già lo fanno offrendo agevolazioni a chi abbina i due contratti. Ma i costi sostenuti per i due servizi non sono paragonabili. La fatturazione della ricarica dovrebbe essere per forza distinta e con tariffe molto superiori. Discorso diverso e interessante se si affermasse la formula della ricarica diffusa notturna in strada, sul modello degli hub L’idea di comprendere ledel proprio operatore è praticabile. Alcuni già lo fanno offrendo agevolazioni a chi abbina i due contratti. Ma i costi sostenuti per i due servizi non sono paragonabili. La fatturazione della ricarica dovrebbe essere per forza distinta e con tariffe molto superiori. Discorso diverso e interessante se si affermasse la, sul modello degli hub City Plug di A2A . In questo caso l’infrastruttura costa molto meno, la potenza erogata è simile a quella domestica, l’utenza potrebbe essere circoscritta ai residenti di alcuni isolati.

Ma ogni abbonamento si basa sul “do ut des”

Tariffe a kWh senza scadenze o tariffe fisse mensili senza limiti di kWh rientrano tra i sogni. In ultima analisi, comunque le si vogliano chiamare, sarebbero normali tariffe a consumo. Non si capisce infatti in cambio di cosa l’operatore dovrebbe garantire sconti. Ogni abbonamento comporta un “do ut des”. Prendiamo un abbonamento a teatro: il singolo spettacolo costa meno, ma se un giorno ti ammali, un altro hai un impegno di lavoro e non lo sfrutti, banalmente perdi parte di quello che hai speso.

Concludendo. Siamo convinti che in futuro le tariffe di ricarica si abbasseranno perchè i costi di molti impianti saranno già ammortizzati e una maggior diffusione di veicoli elettrici alzerà il tasso di utilizzo (oggi molto meno di 10 ricariche-giorno), quindi la redditività di ogni impianto.

Sperando nella transizione elettrica

Ma le tariffe scenderanno in modo ancora più drastico se e quando sarà avviata una transizione elettrica vera e globale. Con l’abbandono della generazione elettrica da idrocarburi, la generazione diffusa da piccoli impianti di produttori-consumatori e la digitalizzazione delle reti.