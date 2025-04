Il futuro delle batterie europee? Per Alkeemia è nella chimica del fluoro

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

L’Europa ha un’occasione unica per affermare la sua posizione nel mercato globale per il futuro delle batterie, e tutto comincia da Venezia. Alla Scuola Grande di San Rocco si è aperto l’Alkeemia Battery Forum 2025, un evento che segna una tappa decisiva per l’industria europea.

A Venezia l’Alkeemia Battery Forum

Esperti internazionali, aziende leader e istituzioni si sono dati appuntamento per delineare strategie future in un momento in cui la domanda globale di batterie cresce a ritmi vertiginosi. Nel 2024 le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 25% a livello mondiale (+14% le BEV e +50% le vetture ibride). Con la Cina che guida il mercato, l’Europa deve costruire una filiera autonoma e competitiva per il futuro delle batterie.

Porto Marghera al centro della nuova industrializzazione: la chimica del fluoro come leva strategica

Alkeemia guida questa sfida con investimenti massicci e una visione chiara: trasformare Porto Marghera, cuore industriale del Veneto con 70 anni di storia, in un polo d’eccellenza per i materiali delle batterie. Una sfida che può cambiare il volto della chimica industriale in Europa.

Lorenzo Di Donato, CEO di Alkeemia, ha sottolineato come la chimica del fluoro sia al centro della nuova industrializzazione europea. Partendo da una produzione storica di acido fluoridrico, Alkeemia si sta evolvendo verso materiali ad alto valore aggiunto per batterie e sistemi di accumulo. Ogni BESS (Battery Energy Storage System) contiene infatti circa il 15% di prodotti fluorurati per peso, rendendo queste competenze fondamentali.

Un salto tecnologico dell’elettrochimica

Il progetto prevede il revamping completo degli impianti storici, aggiornandoli alle più moderne tecniche ambientali ed economiche. È in corso la costruzione di un impianto pilota 100% made in Alkeemiaper la purificazione della grafite, che utilizzerà acido fluoridrico per rimuovere le impurità metalliche, migliorando il passaggio degli elettroni e l’efficienza complessiva delle batterie. Una trasformazione radicale, che segna il passaggio da una produzione su larga scala a una specializzazione di altissimo valore aggiunto nel futuro delle batterie.

L’azienda punta a concludere il progetto entro il 2025, portando una nuova generazione di competenze nell’elettrochimica. Porto Marghera diventerà così una piattaforma strategica per attrarre investimenti e rilanciare l’industria europea nel futuro delle batterie.

Europa, dazi e opportunità future

Si è discusso anche dell’impatto dei dazi. Se oggi Alkeemia non risente direttamente delle tensioni commerciali, in futuro potrebbero aprirsi nuove opportunità per il futuro delle batterie europee grazie a un ribilanciamento della catena globale di approvvigionamento.

L’Alkeemia Battery Forum 2025 si conferma non solo una vetrina di progetti ma il punto di incontro delle eccellenze europee. Materie prime, elettroliti, additivi, produttori di batterie, produttori di automobili e sostenibilità sono i temi chiave su cui costruire una catena del valore forte e resiliente per il futuro delle batterie.

Dall’Alkeemia Battery Forum 2025 parte un messaggio chiaro: innovare, investire e costruire il futuro delle batterie con competenze e tecnologie europee.

