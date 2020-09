Il furgone Citroen e-Space Tourer a 55.900 euro

Il furgone Citroen e-SpaceTourer parte da 55.900. I prezzi sono relativi alla Francia (via alle prenotazioni), ma non potrà discostarsi di molto anche in Italia.

Il furgone Citroen con autonomia fino a 330 km

Il gruppo PSA (che comprende anche Peugeot e Opel) spinge forte sui veicoli commerciali elettrici. A pochi giorni dalla presentazione del Peugeot e-Boxer (prodotto in Abruzzo), è stato annunciato il listino dell’e-Space Tourer. Si tratta di un veicolo più piccolo, gemello del Peugeot e-Traveller, con cui condivide la stessa tecnologia, il motore elettrico da 100 kW e le due versioni di batteria, da 50 o 75 kWh.

Quest’ultima, che dovrebbe essere la più venduta, consente un’autonomia WLTP fino a 330 km (contro 230), assolutamente realistica per chi usa questi furgoni soprattutto in città. La modalità di ricarica prevedono un caricabatterie monofase da 7,4 kW, fornito di fabbrica, e un caricabatterie trifase da 11 kW come optional. In corrente continua, la batteria da 50 kWh viene riempita all’80% in 30 minuti, quella da 75 kWh in 45 minuti, a una capacità di carica media di 80 kW. Altre info cliccando qui.

Studiato per comitive di privati o servizi-navetta

Questi furgoni elettrici compatti sono pensati dal gruppo francese soprattutto per clienti privati e servizi-navetta, anche per strutture turistiche (fino a nove posti). Rispetto al Peugeot e-Traveller, offerto solo nelle due versioni più estese, l’e-Spacetourer è disponibile anche nella versione XS più compatta (lunga 4,60 metri).

Citroën propone l’e-Space Tourer in 4 versioni, due ciascuna per clienti privati ​​e aziendali: