Il fronte anti-elettrico ha un leader: il n.1 di Stellantis Carlos Tavares, di nuovo all’attacco delle “pressioni esterne” per accelerare il passaggio alle EV. Ponendosi di fatto a capo di un fronte che si confronta con il capo del Gruppo Volkswagen, Herbert Diess, che è invece favorevole a una rapida conversione.

Il fronte…/ “Auto più costose del 50% e posti di lavoro a rischio”

Il manager portoghese ha alzato ancora il tiro rispetto agli attacchi già sferrati a maggio. Sostenendo che imporre una rapida transizione all’elettrico minaccia potenzialmente i posti di lavoro. E mette addirittura a rischio persino la qualità dei veicoli, poiché i produttori lottano per gestire i costi più elevati di costruzione dei veicoli elettrici. I governi e gli investitori vogliono che le Case automobilistiche accelerino la transizione ai veicoli elettrici, ha aggiunto Tavares durante un evento organizzato dalla Reuters. Ma i costi, a suo dire, sono “oltre i limiti” di ciò che l’industria automobilistica può sostenere. “Ciò che è stato deciso è di imporre all’industria automobilistica un’elettrificazione che comporti costi aggiuntivi del 50% rispetto a un veicolo convenzionale“, ha affermato. “Non c’è modo di trasferire il 50% dei costi aggiuntivi al consumatore finale, perché la maggior parte della classe media non sarà in grado di pagare“.

“È in gioco anche la qualità delle auto”

Le Case auto potrebbero applicare prezzi più alti e vendere meno auto, o accettare margini di profitto inferiori, ragiona ancora Tavares. Agitando però lo spettro dei tagli massicci di personale a cui porterebbero entrambi i percorsi. I leader sindacali in Europa e Nord America hanno avvertito che decine di migliaia di posti di lavoro potrebbero essere persi. Morale: i produttori hanno bisogno di tempo per testare e garantire che la nuova tecnologia funzioni. Accelerare il passaggio all’elettrico “sarà solo controproducente. Porterà a problemi di qualità. Porterà a tutti i tipi di problemi“, sentenzia Tavares. “Nei prossimi cinque anni dovremo digerire un aumento del 10% di produttività all’anno… in un settore abituato a migliorare del 2-3%. Il futuro ci dirà chi sarà in grado di digerire questo e chi fallirà, stiamo mettendo l’industria ai limiti”. I governi, secondo lui, dovrebbero spostare il focus della politica climatica verso la “pulizia” del settore energetico e lo sviluppo di reti di ricarica per le auto elettriche.

SECONDO NOI. Tavares è un manager di successo e le sue parole vanno considerate con attenzione. Anche se il suo pensiero è esattamente all’opposto di quel che dice il suo collega Diess, a capo del colosso Volkswagen. Troviamo stupefacente, però, che si dica che con l’elettrico c’è il rischio di produrre auto di scarsa qualità. Perché mai? La concorrenza, a partire dai cugini di Renault, dice che già dal 2024 con la nuova R5 elettrica sarà in grado di pareggiare il costo tra elettriche e termiche. Senza abbassare la qualità. Vedremo chi avrà ragione.