Il Freelander 8 di Jaguar Land Rover decolla in Cina: 10 mila ordini in 48 ore







Il nuovo Freelander 8, primo modello del marchio nato dalla collaborazione tra Jaguar Land Rover e Chery, ha raccolto oltre 10.000 ordini nelle prime 48 ore di prevendita in Cina. Il grande SUV, disponibile da circa 50.000 dollari, punta su un mix di design rétro, tecnologia avanzata e prestazioni da sportiva.

Il dato è significativo, ma va letto con cautela: nel mercato cinese i preordini possono essere accompagnati da depositi rimborsabili e quindi non equivalgono necessariamente ad altrettante vetture già vendute.

Range extender e ricarica ultra rapida

Il Freelander 8 rappresenta uno dei primi risultati concreti della nuova strategia JLR-Chery attraverso il marchio Freelander, presentato come progetto con ambizioni globali.

La parte più interessante è la piattaforma tecnica. Il Freelander 8 utilizza un’architettura a 800 Volt con capacità di ricarica fino a 6C: secondo i dati dichiarati, la batteria passa dal 20 all’80% in appena 12 minuti.

Il modello non è un SUV elettrico puro: il sistema è un range extender, con un motore benzina 1.5 turbo a quattro cilindri che alimenta il sistema elettrico e permette di ridurre i compromessi legati ai lunghi viaggi.

La batteria CATL Freevoy agli ioni di litio ternario ha una capacità di 60,3 kWh e consente fino a 310 km di autonomia elettrica secondo il ciclo CLTC.

La trazione integrale è affidata a due motori elettrici per una potenza complessiva di 610 kW (818 CV), con 813 Nm di coppia. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 4,6 secondi.

Un “salotto tecnologico” su ruote

Nonostante l’attenzione al lusso, il modello mantiene una vocazione da off-road. Il sistema i-ATS Intelligent All-Terrain System, sviluppato con Huawei, dispone di tre differenziali bloccabili e di trazione integrale.

A bordo è presente una dotazione tecnologica particolarmente ricca. Tutta la gamma integra il sistema di assistenza alla guida Huawei Qiankun ADS 5, supportato da radar, LiDAR e telecamere.

L’abitacolo punta su una digitalizzazione non convenzionale. Al centro della plancia trova posto un display panoramico da 46,3 pollici, affiancato da uno schermo LED centrale. Per i passeggeri posteriori sono disponibili sedili “zero gravity” con riscaldamento, ventilazione e massaggio, poggiagambe, tavolini ripiegabili e frigorifero.

Non manca la configurazione a sei posti con una terza fila.

Europa, un arrivo ancora da verificare

Il successo iniziale in Cina rafforza l’interesse per un’auto che, per dimensioni, tecnologia e posizionamento, potrebbe avere spazio anche nei mercati occidentali. Non è però ancora stata annunciata una data ufficiale per l’arrivo del Freelander 8 in Europa, né sono state comunicate specifiche per un’eventuale versione destinata al mercato europeo.