Il freddo fa male anche alla velocità di ricarica?

Il freddo fa male alla velocità di ricarica, non solo all’autonomia? Andrea e Gianni raccontano di rifornimenti a potenze molto più basse del previsto…

Il freddo fa male anche alle colonnine oltre che alle batterie e all’autonomia?

“Sono un possessore di una Peugeot e-2008 con batteria da 50 kWh, che può caricare fino a 100 kW. Il problema è che, pur utilizzando colonnine potenti (sino a 348 kW) al massimo la macchina carica a 24-25 kW a scendere. È vero che l’operazione la faccio di solito con batteria abbastanza piena (70 %) ma comunque mi sembra anomalo caricare così lentamente. Se dovessi trovarmi a centinaia di km da casa mica posso aspettare ore per farlo. Grazie“. Andrea Magri – Ferrara

Pre-riscaldamento e pompa di calore servono?

“Dopo un anno circa di Peugeot e-208e da 50 kWh da inizio autunno ed ancor peggio in inverno ho riscontrato diversi problemi nei consumi, che riducono notevolmente l’autonomia. In mod. ECO con tratte sempre uguali casa-lavoro, urbano ed extraurbano, rispetto all’estate se accendo il riscaldamento non supero i 200km, rispetto ai 350 omologati. Ho così deciso di acquistare una MG 4 da 64 kWh, con maggiore autonomia, preriscaldamento batterie e pompa di calore. Vi chiedo come ed in che caso va usato il preriscaldamento e a cosa serve: consente maggiore risparmio e autonomia? O solo a ottimizzare la ricarica? La pompa di calore mi consentirà risparmio nei consumi invernali? Il caricatore della MG mi consentirà ricariche più veloci rispetto alla Peugeot? Ad oggi ho avuto esperienze poco confortanti anche con colonnine che spacciano 110 o 300 kW in DC, quando arrivo a vedere 30/40 kW mi ritengo fortunato. Non parliamo poi delle colonnine da 22 kW in AC: faccio prima a casa con la wallbox“. Gianni

Il freddo fa male, se non si ricorre ai giusti rimedi…

Risposta. È il sistema di ricarica dell’auto elettrica che gestisce il rifornimento e decide fino a che potenza accettare. Quando fa freddo, se la batteria non è riscaldata e si utilizza una stazione di ricarica rapida, il sistema “chiede” alla colonnina di limitare la sua velocità. E non viceversa. In inverno molti di noi notano che la velocità di ricarica è più lenta e questo è dovuto a diversi fattori. Tra questi la temperatura delle celle è fondamentale e una batteria riscaldata si carica più velocemente. Se si prevede di utilizzare una stazione di ricarica rapida quando fa freddo, meglio farlo dopo un certo numero di km, perché il viaggio nel frattempo avrà riscaldato la batteria. Se invece la stessa operazione avviene dopo che l’auto è stata lasciata tutta la notte al freddo, la ricarica richiederà più tempo. Pre-riscaldare le batterie serve proprio a questo: a far sì che la ricarica avvenga a temperatura ottimale, con tempi più contenuti.

Ed ecco a che cosa serve la pompa di calore

Quanto alle pompa di calore, l’opportunità di un loro utilizzo in alcuni veicoli nasce da una differenza che esiste tra auto elettriche e auto a combustione interna. Le prime, infatti, non sono in grado di riscaldare a sufficienza l’abitacolo sfruttando il calore residuo generato dal motore. Si ricorre quindi alle pompe di calore, in grado di comprimere il liquido di raffreddamento ad alta pressione, generando il calore che serve per riscaldare l’aria fredda che entra nell’abitacolo. In questo modo è possibile riscaldare la vettura riducendo al minimo il consumo di energia elettrica stoccata nella batteria. Con un evidente vantaggio in termini di autonomia rispetto ai veicoli elettrici privi di pompa di calore. Quanto infine alle potenze massime di ricarica chiede da Gianni, la MG4 64 kWh arriva a 11 kW in AC e a 135 in DC. La Peugeot e-208 si ferma rispettivamente a 7,4 e 100.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico