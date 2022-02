Il Fraunhofer boccia l’idrogeno: anche nei camion meglio le batterie

Anche nei trasporti pesanti, camion e bus a medio lunghe percorrenze, l’idrogeno non sarà mai competitivo con l’elettrico puro a batterie. E’ la conclusione di uno studio condotto da uno dei più prestigiosi centri europei per il trasferimento tecnologico, il Fraunhofer Institute tedesco.

“Con l’idrogeno le lobby petrolifere fanno greenwashing” dice il Fraunhofer

Nella transizione energetica, sostiene il report, l’idrogeno non potrà avere un ruolo significativo perchè le batterie sono superiori alle fuel cells in quasi tutte le applicazioni del trasporto terrestre. E chi ancora lo sostiene o lo finanzia lo fa in omaggio allo sforzo di greenwashing delle lobbies petrolifere.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Electronics. Sostiene che le auto e i camion a celle a combustibile a idrogeno hanno poche possibilità di diventare commercialmente fattibili e che l’urgenza della crisi climatica richiede che i decisori si concentrino sui veicoli elettrici a batteria.

«L’idrogeno svolgerà un ruolo fondamentale nell’industria, nel trasporto marittimo e nei carburanti sintetici per l’aviazione. Ma per il trasporto su strada la nostra attenzione dovrebbe essere sui veicoli elettrici a batteria sia nel trasporto passeggeri che merci», scrive il dottor Patrick Plötz, del Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ( ISI).

All’inizio del 2021 c’erano circa 25.000 auto a celle a combustibile a idrogeno in circolazione. Due soli i modelli FCEV disponibili (la Toyota Mirai e la Hyundai Nexo) e circa 540 stazioni di rifornimento di idrogeno in funzione nel mondo. I veicoli elettrici sono invece circa 15 milioni con 350 modelli disponibili a livello globale.

Plötz fa notare che i veicoli ad idrogeno potevano sembrare un’alternativa anni fa quando la tecnologia delle batterie era ancora acerba.

“I camion a batterie presto competitivi anche sui trasporti a lungo raggio”

«Ma ora che i veicoli elettrici a batteria offrono un’autonomia di circa 400 km nel mondo reale e la nuova generazione utilizza batterie da 800 V, che possono essere ricaricate per un’autonomia di 200 km in circa 15 minuti, non c’è più gara».

Nel trasporto merci si sta verificando lo stesso fenomeno. Oggi circolano circa 30 mila camion elettrici a batteria con oltre 150 modelli già in commercio o pronti per il mercato. Viceversa i camion a idrogeno sono solo prototipi e di due soli costruttori.

«La sfida per i camion a batteria è la logistica a lungo raggio, con una media di 100.000 km all’anno, e il trasporto di merci molto pesanti perchè implica un elevato consumo di energia per chilometro» sostiene il ricercatore del Fraunhofer Institute. Ma anche in questo caso l’innovazione nelle batterie anticiperà l’arrivo in produzione dei primi mezzi a idrogeno, previsto fra il 2025 e il 2027.

I camion 100% elettrici stanno già raggiungendo autonomie prossime ai 400 km e con il nuovo standard di ricarica a Megawatt (MCS) che potrebbe consentire livelli di potenza fino a a 3,75 MW potrebbero ricaricare in 15-20 minuti. E’ questa una velocità perfettamente compatibile con l’obbligo imposto ai camionisti di effettuare una sosta di almeno 40 minuti ogni 450 km percorsi. I primi camion con questa tecnologia dovrebbero essere presentati fra la fine del 2022 e il 2023.

