Il fotovoltaico nell’auto elettrica è il futuro. E vi spiego perchè

Il fotovoltaico integrato nell’auto elettrica non è affatto una tecnologia “morta”. Le nuove soluzioni oggi in fase di sviluppo, come vernici fotosensibili e film sottili, promettono un salto tecnologico che rivoluzionerà l’auto elettrica. La sfida, per un’industria europea in crisi, è cogliere l’opportunità di rilancio. La pensa così un lettore addetto ai lavori, ingegnere energetico e appassionato di auto, a cui lasciamo la parola.

di Antonio Saullo

“Ho letto il breve articolo relativo alla questione posta da un vostro lettore sul perché le E-wagen non siano dotate di pannelli fotovoltaici.

Questo vostro affezionato lettore, evidentemente, si è perso il salto tecnologico del film sottile prima e delle vernici fotovoltaiche con l’avvento delle perovskiti e celle tandem poi. Il fotovoltaico nell’auto elettrica ha delle potenzialità in termini di efficienze, riduzione di pesi e costi enormi. I grandi capitali specialmente dello stato cinese alla ricerca di base dedicati a questo tema avranno delle ricadute sul mondo dell’auto straordinarie. Ancora oggi la radiazione realmente sfruttata è contenuta.

Sono un ingegnere energetico e un grande appassionato di auto e motori. Sono anche stato ufficiale nella motorizzazione militare e oltre a camion e autobus ho anche guidato Leopard e M47.

Mi sono cresciuto nella autofficina di mio zio a Montalto Uffugo (CS). E’ li che la curiosità del bambino ha assorbito più che poteva. A 12 anni guidavo le auto a 18 ho preso la patente da privatista. Ho lavorato anche in VM Motori nel periodo di Roger Penske presidente. A quel tempo Chrysler era il cliente più grosso, lo stabilimento di Graz montava 80 veicoli al giorno. Con Stellantis l’azienda di Cento è stata ridotta ad una larva, produce pochi motori industriali e marini con futuro molto incerto per i dipendenti.

Da VM Motori alla vendita di Comau: la crisi dell’auto Italiana viene da molto lontano

La recente vendita di Comau ad un fondo di investimento ci racconta la deindustrializzazione profonda del paese. One Equity Partners acquirente di Comau è azionista di Comer Industries di Reggiolo (RE) dove ho lavorato da giovane come direttore marketing. Crede di poter trovare sinergie tra le 2 realtà ma sono poco convinto.

Ho conosciuto Comau come studente di ingegneria (università di Pisa) quando abbiamo fatto un progetto per l’esame di costruzione di macchine, ci diedero i disegni di un posizionatore a testa e controtesta per un progetto in Russia di nome Cherboksary.

In quella visita (eravamo in 4) il direttore delle relazioni esterne ci mostrò un giovane operaio vestito come gli altri dicendoci che era Giovannino Agnelli. AD di COMAU è stato anche un collega di università Ermes Fornasier. Purtroppo a Torino sono interessati solo ai loro dividendi e per questo Tavares è stato molto funzionale.

Il settore auto vive una crisi epocale dappertutto tranne che in Cina. Oggi si vendono pochi veicoli elettrici e pochi ICE perché i redditi delle famiglie sono falcidiati da inflazione e molto altro.

Una lezione dalle nozze Honda-Nissan-Mitsubishi

sovraccapacità produttiva significativa. Se in Europa non si passa attraverso un veloce consolidamento (fusioni) sul modello assistere malati terminali. A livello mondiale c’è unasignificativa. Se in Europa non si passa attraverso un(fusioni) sul modello Honda Nissan Mitsubishi , (e purtroppo questo significherà chiudere/accorpare unità produttive con il difficile esercizio di come reimpiegare il personale), ci troveremo ad

La Cina con i suoi campioni è 20 anni più avanti dell’Europa che dovrebbe immediatamente levare le multe. Seguo la Cina per interessi personali, BYD sta’ arrivando a 5 milioni di auto. Ha 100.000 persone in ricerca e sviluppo é questo il vero valore oggi. Gli stabilimenti in Ungheria e Turchia saranno delle leve straordinarie per i mercati europei.

Vi scrivo da Reggio Emilia; qui doveva realizzarsi una iniziativa Cino Americana Silk-Faw per auto elettriche e ibride di alto segmento naufragata anche per il contesto internazionale. Alcuni dicono che USA e Cina si preparano ad una eventuale guerra per la questione Taiwan ovvero semiconduttori TSMC (60% del mercato mondiale) che metterebbe tutto il pianeta in crisi dato che non c’è apparato elettronico senza semiconduttori.

Fotovoltaico nell’auto elettrica: il mio sogno per Reggio Emilia dopo il naufragio del progetto Silk-Faw

Quando Silk-Faw ha portato i libri in tribunale circa 2 anni orsono lasciando un debito importante – il managing director Katia Bassi se ricordo bene era deceduta da poco – scrissi al presidente della regione e alla Dallara di promuovere una iniziativa italiana su quel sito per sviluppare auto elettriche da 25-40 mila euro con vernici solari o film sottile a peroviskiti coinvolgendo università e centri di ricerca.

A Bologna c’è uno dei più grandi super computer al mondo che per una azienda che nasce poteva essere molto utile, inoltre in questa regione i capitali non sarebbero mancati. Purtroppo anche Dallara è rimasta tra i creditori e quindi il mio suggerimento è stato cestinato.

L'auto elettrica con carrozzeria e cristalli che generano energia quando è al sole sarà la vera rivoluzione. Oggi non è solo Mercedes a lavorarci. Tempo fa scrissi anche a Stella Li di BYD e altri in Cina per questa straordinario prodotto. Entro la fine di questo decennio potremmo vedere una vera auto elettrica Mercedes o BYD, NIO, Hyundai con le caratteristiche di cui sopra. Io ne avrò bisogno poiché a partire dal 2028 passerò da Aprile a Settembre in Calabria dove il sole abbonda e da Ottobre a Marzo a Reggio Emilia.

Molte grazie per la grande opera di informazione che fate con continuità. „