Il fondatore di Nikola, Milton, è un genio o un truffatore?

Il fondatore di Nikola, Trevor Milton, è un genio o un truffatore? Tutti erano convinti che la risposta esatta fosse la prima. Ma ora non è più così sicuro.

Il fondatore di Nikola accusato di frode e menzogne

Nikola è un produttore americano di camion elettrici e a idrogeno. O meglio: è un’azienda che ha progettato e presentato diversi mezzi da trasporto, che ancora devono essere prodotti in serie. Il mondo del business ha sempre considerato Milton “l’Elon Musk dei mezzi pesanti“, accogliendo lo sbarco dell’azienda a Wall Street con quotazioni da capogiro. Nell’ambizioso Trevor hanno creduto grandi aziende come Iveco- CNH e la General Motors, che si è offerta di produrre i camion Nikola nella sue fabbriche.

Insomma, tutto filava liscio fino alle gravi accuse di frode avanzate da una società di investimenti, Hindenburg. Anche qui è necessaria una premessa: queste società non sono dei paladini della verità e della giustizia. Individuano aziende che, a loro dire, presentano al pubblico situazioni molto migliori della realtà. E le aggrediscono con l’accusa di avere mentito agli investitori, arricchendosi con speculazioni al ribasso

Una difesa che convince solo a metà

Hindenburg ha costruito un vero e proprio dossier, citando “telefonate registrate, messaggi, e-mail private e fotografie dietro le quinte“. Tutto per sostenere che la tecnologia di Nikola è ben lontana dagli standard dichiarati. Così come lo sviluppo dei prodotti sarebbe in una fase ben più preliminare di quanto dichiarato. Non solo: i video che Nikola ha messo in rete mostrando i veicoli in azione sarebbero falsi. E, ciliegina sulla torta, alcuni top manager (come il capo della produzione di camion a idrogeno) non avrebbero alcuna esperienza nel campo. La replica di Milton non è stata del tutto convincente. Da una parte assicura che le attività di Nikola sono “controllate da alcune delle società e degli investitori più credibili del mondo. Siamo sulla buona strada e non ci fermeremo per un rapporto pieno di informazioni fuorvianti“. Dall’altra, però, ha precisa che “Nikola non ha mai affermato che il suo camion nel video stava procedendo con la propria propulsione“. O che “non ha mai detto che l’inverter del prototipo di camion mostrato nel video fosse dell’azienda o che sarebbe stato utilizzato in produzione“.

SECONDO NOI. Quando azzannano una preda, questi fondi ribassisti difficilmente se ne vanno senza avere inferto danni molto seri. In Italia abbiamo un precedente fresco fresco: il caso della bolognese Bio-on, ex azienda miracolo nei bio-polimeri. Fallita dopo un attacco analogo a quello che sta subendo Nikola, da parte di Quintessential (QCM), società che fa lo stesso mestiere di Hindenburg. Molto dipenderà dall’atteggiamento degli organi di controllo della Borsa americana. Ma certo per Milton si aprono settimane molto dure.