Il fondatore di BlaBlaCar nel vertice Renault, segno dei tempi

Il fondatore di BlaBlaCar, Frédéric Mazzella, nel nuovo consiglio d’amministrazione Renault (qui l’annuncio). Segno dei tempi che cambiano…

Il fondatore di BlaBlaCar, geniaccio di origini campane

Non cambiano solo i motori nelle auto, con propulsori sempre più green. Con le nuove generazioni cambia anche il modo di accedere alle quattro ruote e alla mobilità in generale. Sempre meno acquisti, sempre più noleggi e condivisioni. E BlaBlaCar è tra le realtà che meglio hanno interpretato questo nuovo trend. Mazzella è stato voluto dal nuovo numero uno, Luca De Meo, in un consiglio Renault appena rinnovato e svecchiato. Il fondatore di BlaBlaCar ha chiari origine italiane. Suo nonno dovette emigrare da Procida, allora poverissima, portando tutta la famiglia prima in Algeria e poi in Francia. E qui Frédéric è diventato uno dei protagonisti della sharing-economy. Ma prima si era formato a Stanford, aveva lavorato come ricercatore scientifico alla Nasa, negli Stati Uniti, e poi nella multinazionale Ntt, in Giappone. Poi l’idea geniale per mettersi in proprio: ottimizzare l’uso delle auto mettendo più persone a bordo.

Community da 90 milioni di conducenti e passeggeri

A Frédéric, che oggi ha 45 anni, l’idea venne durante un viaggio per andare a trovare la famiglia nelle vacanze di Natale. Continuava a osservare auto che gli sfilavano accanto con una sola persona a bordo. Uno spreco, pensò. Da lì partì il progetto di BlaBlaCar, per rendere il car-pooling un concept pratico e popolare. Mazzella acquistò un sito già esistente, Covoiturage.fr, ma voleva un nome più friendly, simpatico. E così nel 2008 nacque BlaBlaCar. Una volta affermato il concept in Francia, l’azienda ha iniziato una forte crescita internazionale, diventando il primo “unicorno” francese. Nonché leader mondiale nel suo settore, con una community di 90 milioni di conducenti e passeggeri in 22 Paesi, Italia compresa. BlaBlaCar ha poi aggiunto alla sua storica offerta di car-pooling per i lunghi viaggi, anche il car-pooling casa-lavoro e il servizio di pullman. Dal 2018, Mazzella è anche il leader di France Digitale, concentrandosi sui temi della sovranità tecnologica e del talento.

