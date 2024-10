Il Foglio scatenato contro l’auto elettrica: due lettori ci segnalano un corsivo con toni durissimi, a firma del noto polemista Camillo Langone. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno indirizzati a info@vielettrico.it .

Il Foglio scatenato: “Le colonnine? Sono lapidi di un settore già morto”

“Vi seguo ed apprezzo da tempo. Vi sembra normale che una testata giornalistica come Il Foglio possa pubblicare un articolo simile???? Talvolta ho proprio la sensazione che ci sia un movimento di hater agguerritissimo nei confronti della transizione alla mobilità elettrica….. Saluti e buon lavoro“. Roberto Modolo

“Vi segnalo, qualora vi sia sfuggito, un articolo odierno de Il Foglio. Non so se ridere, piangere o entrambe le cose. E io che volevo una nuova elettrica come la convinco ora mia moglie? Saluti“. Marco De Santis

Quando si arriva a dire che “chi guida una EV è un affamatore del popolo…”

Risposta. In un Paese che avversa qualsiasi sviluppo tecnologico, l’auto elettrica è diventata il bersaglio preferito di chi vuole che nulla cambi. Non passa giorno senza che il n.1 di Confindustria, Emanuele Orsini, si lanci in attacchi sguaiati alla UE per le scadenze fissate per la decarbonizzazione delle auto. E i media non sono da meno, arrivando ai toni incredibili del citato Langone. Già la dice lunga il sottotitolo dell’articolo: “Avanzano gli investimenti per l’elettrico, a favore dell’industria cinese e a danno di un comparto che miete vittime fra lavoratori, operai e impiegati. Le aree di servizio sono totem in ricordo dei caduti, a vantaggio dei nuovi affamatori del popolo“. Per poi trovare scritto: “…le colonnine sono i totem del nuovo classismo, dell’apartheid alla moda, siccome sempre più spesso si frappongono fra l’autogrill e il parcheggio delle persone normali. In prima fila troviamo gli ampi stalli riservati alle auto dei ricchi…: elettriche, ideologiche, costose, vanitose, disfunzionali. E inoltre oppressive perché hanno spinto le auto a benzina e diesel ai margini, in parcheggi affollati e scomodi”. Naturalmente non è vero, ma oggi funziona così e c’è chi pubblica con orgoglio queste scempiaggini.

