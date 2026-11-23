Il flop di Lancia continua, anche nell’elettrico. In 10 mesi in Italia si sono vendute solo 408 Ypsilon a batterie, una quarantina al mese. E fuori buio assoluto.

Il flop di Lancia / Il n.1 Belloni: “Più appassionati che acquirenti”

I tentativi di rilancio continuano, i capi si alternano, ma i risultati restano sempre gli stessi: le Lancia non si vendono. Il marchio fa ancora parlare, ma i numeri non ci sono: “Lancia è un paradosso, perché ci sono più appassionati che acquirenti”, ha sintetizzato il nuovo responsabile del marchio Arnaud Belloni in un’intervista alla testata francese L’Argus. A Belloni si deve l’ennesima sterzata nella strategia del marchio. Nel 2028 doveva arrivare “l’attesissima nuova Delta” (ma da chi poi?), che invece non si farà. Così come è cancellata la HF integrale di cui si era parlato. Perché si torna all’antico, a una piccola di segmento A che aspira a rinverdire il successo che fu della Y10 e dell’Autobianchi A112. Una piccola ‘carina’, che piace alla gente che piace, pe rinverdire un vecchio slogan di successo.

Altro cambio di strategia: niente Delta, arriva una piccola tipo Y10

E mentre Belloni tenta l’ennesima sterzata, tra gli addetti ai lavori c’è chi fa i conti sul disastro degli ultimi anni. Raffaele Fusilli, manager automotive di lungo corso, fa notare che persino la Ferrari vende più di Lancia. Ma a prezzi neppure lontanamente paragonabili. “Tra gennaio e settembre 2026 Ferrari ha consegnato 10.170 auto nel mondo. Lancia ne ha immatricolate 9.050…I lancisti più accaniti guidano BMW o Mercedes. Mettono i like sulla foto, ma poi hanno una tedesca che li aspetta a casa”. Fusilli ricorda che “nel 2023, con la sola vecchia Ypsilon, Lancia vendeva quasi 45.000 auto in Europa. Nel 2025 si è fermata a 11.754 .Le sue clienti, dice Belloni, sono signore molto eleganti, istruite. Sui forum scrivono poco e comprano quando trovano un’auto pensata per loro”. Domanda finale: “In una galassia di brand che faticano ancora a trovare una identità distintiva forte, Lancia ha ancora un futuro?”. Il timore è che questo di Belloni possa essere l’ultimo tentativo.