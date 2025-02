Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il fisco spinge le auto aziendali elettriche e il 2025 potrebbe essere un anno di svolta per i veicoli EV a uso promiscuo dati ai dipendenti. Che cosa aspettarsi?

Il fisco spinge le EV: trattamento fiscale privilegiato

Si continua a dire che quest’anno non ci sono incentivi per le auto elettriche. Ma in realtà un bonus c’è ed è anche abbastanza consistente. Il governo, un po’ a sorpresa, con la Finanziaria ha concesso un trattamento decisamente privilegiato per i veicoli concessi in uso promiscuo ai collaboratori “elettrici”. Non solo auto, ma anche motocicli e ciclomotori, purché immatricolati dopo il 1° gennaio. Inasprendo al contempo il prelievo sulle motorizzazioni tradizionali. Per queste ultime il valore del fringe benefit è calcolato sul 50% del costo per 15 mila km convenzionali (tabelle ACI) e al netto delle eventuali trattenute a carica del dipendente. Ma sulle auto con la spina c’è un bello sconto: sulle ibride plug-in la percentuale scende al 20%, per le elettriche pure al 10%. Il che si traduce in un aggravio superiore al 60% per le auto termiche e a un corripondente beneficio invece per le EV.

Forti vantaggi rispetto a diesel e benzina: ecco le nuove cifre

In alto abbiamo riprodotto una tabella pubblicata dal Sole 24 Ore, che su questi temi è un riferimento. È stato quantificato l’aggravio per un’auto diesel e due ibride, compresa la Panda 1.0, e qual è invece il risparmio per due elettriche come Tesla Model 3 e Porsche Taycan. Mentre per le prime tre parliamo di una penalizzazione annua (parte a carica del dipendente, parte dell’azienda) compresa tra mille e 2 mila euro, per le ultime due il risparmio è in una forchetta analoga. Il Sole parla di “forte sbilanciamento a favore dei veicoli elettrici”, ma in realtà si tratta di un’occasione unica per rendere le flotte aziendali più sostenibili. Questo in un momento in cui i modelli tra cui scegliere sono tantissimi, di tutte le taglie e prezzi. Ci sarà dunque una svolta? O le aziende preferiranno allungare i contratti di noleggio in scadenza (senza penalizzazioni) pur di restare tra diesel e benzina? Nei dati di vendita di gennaio non si è visto ancora nulla, ma i tempi di consegna fanno suggerire di attendere i prossimi mesi. Noi seguiremo da vicino tutti gli sviluppi, anche rispondendo a vostri eventuali perplessità.