Il Ferragosto pazzo della ricarica: Electrip la sconta del 99%

Nel pazzo mondo della ricarica, può capitare di trovarsi una fattura di 0,04 euro: non è un errore o l’esito infausto di una sessione “fallita”, ma l’effetto della promozione monstre di Electrip per l’esodo di Ferragosto, che equivale di fatto a un regalo. Si aggiunge, surclassandole, alla raffica di offerte che sta segnando questa magica primavera-estate 2025. Passiamole in rassegna.

Festival delle occasioni: Enel in lizza con l’offerta notte

La guerra degli sconti è partita con Plenitude Be Charge (ora Plenitude On The Road) a 0,60-0,65 euro da aprile a fine giugno. Da luglio è subentrato il più modesto buono sconto Sunny Days che terminerà a fine agosto. Una formula simile l’ha adottata FastWay con il buono sconto del 20% della promozione Chargeback che può fruttare risparmi fino a 15 -18 centesimi a kWh, a seconda della potenza di circarica.

Si sono poi via via aggiunti A2A E-Moving in maggio (0,49 in AC e 0,55 in DC su alcune delle sue colonnine fino all’8 ottobre) e perfino il leader della ricarica italiana, Enel on your way, con la tariffa notturna flessibile a 0,45 in AC e 0,50 in Dc fino a 100 kW per i due mesi di agosto e settembre. Subito seguita in roaming dai circuiti EVDC e Wroom.

Il testa a testa Electrip-Electra

La promozione di Electrip terminerà il 15 agosto; ma fino a quel giorno garantirà agli utenti registrati nella App uno sconto – udite udite – del 99% sulla tariffa estiva. Tariffa, in vigore dal 4 giugno a fine agosto e già una delle più convenienti in Italia: 0,40 euro/ kWh su tutte le colonnine della rete, sia lente in AC sia fast e ultrafast in DC, per chi ricarica con App. Formula identica per Electra (0,39 su tutta la rete in luglio e agosto, prezzi praticamente dimezzate), ma di un solo centesimo più bassa.

IPlanet riscopre gli abbonamenti (scontati)

IPlanet torna invece a cavalcare la vecchia (e da molti rimpianta) formula dell’abbonamento (qui i dettagli). Tre le opzioni: 100 Kwh mensili a 49 euro al mese e per i primi tre mesi su tutte le sue colonnine ultrafast, contro 59 a prezzo pieno; oppure 52 euro al mese per tre mesi (contro 62 a prezzo pieno) per gli stessi 100 kWh, 30 dei quali, però, spendibili anche in roaming su altre colonnine del network; infine 9,99 euro al mese per fruire di uno sconto del 40% sulla tariffa Pay per use (0,74 euro con App e 0,79 euro con pagamento POS) in tutte le ricariche ultrafast IPlanet. La promozione è valida per chi sottoscrive questi abbonamenti entro il 5 settembre e per tre rinnovi automatici.

Anche Atlante ha in corso un’offerta valida per tutto agosto. E’ un piano di accumulo di punti fedeltà attraverso il programma MyAtlante Tribe (Green Gems, 10 euro anzichè 5 il valore per ogni 100 kWh caricati) da spendere successivamente sulle 1.100 colonnine del network attive in Europa.

Dopo la sbornia di sconti che ci consentiranno viaggi elettrici a prezzi di saldo, è però d’obbligo chiedersi: cosa resterà di questa pazza estate?

LEGGI anche La super tariffa a 0,39? “Ecco come è nata” e guarda il VIDEO